Pokémon GO verteilt starken Eier-Bonus an alle, hält eine Woche

Die Eier-Distanz in Pokémon GO wurde überraschend auf 1/4 reduziert. Wenn ihr Eier ausbrütet, funktioniert das in den nächsten Tagen superschnell. Doch warum gibt es den Bonus?

Was ist das für ein Bonus? Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, verkündeten den neuen Bonus in der Nacht auf Samstag, den 7. November.

Sie erklären, dass ihr zum Ausbrüten der Eier jetzt nur noch ein Viertel der eigentlichen Distanz benötigt. Um ein 5-km-Ei auszubrüten, müsst ihr jetzt also nur noch etwa 1,25 Kilometer Strecke zurücklegen. Der Bonus gilt für alle Eier-Typen im Spiel, die ihr ausbrüten könnt.

Wie lange hält der Bonus? Etwa eine Woche ist die verringerte Schlüpf-Distanz jetzt im Spiel aktiv. Niantic erklärt, dass dieser Bonus am 13. November um 15 Uhr PT endet, das entspricht nach Deutscher Zeit 00:00 Uhr am 14. November.

Achtung: Denkt dabei an die aktuellen, durch Corona bedingten Ausgeh-Einschränkungen in eurer Region. Um Eier zum Schlüpfen zu bringen, müsst ihr aber nicht unbedingt rausgehen. Die Eier in Pokémon GO könnt ihr auch bequem von Zuhause ausbrüten.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Warum gibt es den Bonus?

Android ist „Schuld“ dran: Auf Twitter erklärt der Support-Account von Niantic, warum es diesen Bonus jetzt im Spiel gibt. Zuvor gab es bei Android-Geräten hartnäckige Probleme mit Adventure-Sync. Das ist die Funktion, die Schritte und zurückgelegte Strecken für euch zählt, auch, wenn Pokémon GO ausgeschaltet ist. Ihr findet aber auch Pokémon bei geschlossener App.

Die Entwickler schreiben: „Danke für euer Verständnis, während wir an den Problemen arbeiteten, die Adventure Sync auf Android 9 und älteren Versionen betrafen. Als Wertschätzung eurer Geduld starten wir jetzt die 1/4-Schlüpf-Distanz-Bonus, der bis zum [14. November um 00:00 Uhr] bestehen bleibt.“ (via Twitter)

Die kürzere Eier-Brüt-Distanz hilft euch auch bei einer der neuen Forschungs-Aufgaben zur Zeichentrick-Woche, die in Pokémon GO gerade aktiv sind.

Wie gefällt euch, dass alle Spieler von diesem Bonus profitieren, obwohl es die Probleme nur bei Android gab? Nutzt ihr das beim Sport in den eigenen vier Wänden und brütet damit schnell eure Pokémon aus?