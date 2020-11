Pokémon GO: Forschung zur Zeichentrick-Woche – alle 33 Aufgaben

In Pokémon GO startete die Zeichentrick-Woche und brachte auch gleich eine Forschung mit. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen sowie Pokémon, die ihr dort erhaltet.

Was ist das für ein Event? Die Zeichentrick-Woche startete am 6. November um 08:00 Uhr morgens und dreht sich im Fokus um den Anime „Pokémon Reisen: Die Serie“. Euch erwarten Boni wie Pikachu mit Weltreise-Kappe, besondere 7-km-Eier und veränderte Spawns in der Wildnis. Alle Boni der Zeichentrick-Woche in Pokémon GO.

Doch was wäre ein Event in Pokémon GO ohne eine spezielle Forschung dazu? In der letzten Zeit bringen die Entwickler bei Niantic regelmäßig Forschungen, die euch mit besonderen Items und Pokémon-Begegnungen belohnen. So auch dieses Mal. Was euch da erwartet, zeigen wir hier in der Übersicht mit allen Quests.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 1/11

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 3 Himmihbeeren Verschicke ein Pokémon 3 Supertränke Lande 3 gute Würfe 5 Pokébälle

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Pikachu, das eine Weltreise-Kappe trägt.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 2/11

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen anderen Trainer 3 Hypertränke Kämpfe in einem Raid 3 Beleber Gewinne einen Raid 1x Rauch

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und einen Sinnoh-Stein, den ihr für diese Entwicklungen nutzen solltet.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 3/11

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Rocket-Rüpel 20 Mega-Energien für

Bisaflor Fange 2 Pokémon mit

Wetterboost 20 Mega-Energien für

Bisaflor Fange 3 Pokémon von

Typ Pflanze 20 Mega-Energien für

Bisaflor

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Bisaknosp.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 4/11

Aufgabe Belohnung Gib deinem Kumpel 3 Snacks 5 Himmihbeeren Verdiene ein Herz mit deinem

Kumpel 5 Sananabeeren Verdiene ein Bonbon durch Spazieren

mit deinem Kumpel 5 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Relaxo.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 5/11

Aufgabe Belohnung Fange 3 Käfer-Pokémon 3 Sananabeeren Nutze 3 Beeren, um Pokémon zu fangen 3 Superbälle Lande einen fabelhaften Wurf Begegnung mit Bluzuk

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Sichlor.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 6/11

Aufgabe Belohnung Kämpfe zweimal in einere Arena Eine Sofort-TM Gewinne einen Arena-Kampf Begegnung mit Hariyama Kämpfe gegen einen anderen Trainer 3 Hypertränke

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Lade-TM.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 7/11

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit Tentacha Drehe 3 Fotoscheiben an

Arenen oder Stops Begegnung mit Glibunkel Drehe 3 Fotoscheiben an

Arenen oder Stops Begegnung mit Plinfa

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Enton.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 8/11

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Würfe hintereinander Begegnung mit Feurigel Fange ein Pokémon von

Typ Flug Begegnung mit Hoothoot Erlöse ein Crypto-Pokémon 1 Glücksei

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Ibitak.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 9/11

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Pokémon 2 Silberne Sananabeeren Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Dratini Verschicke 5 Pokémon Begegnung mit Jugong

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und einmal Drachenhaut.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 10/11

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 10 Hyperbälle Lange 3 großartige Würfe Begegnung mit Magnetilo Kämpfe in einem Raid 3 Beleber

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 500 Sternenstaub, 500 EP und eine Begegnung mit Gengar.

Forschung zur Zeichentrick-Woche 11/11

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 1.000 EP Bereits erledigt 1.000 EP Bereits erledigt 1.000 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP und eine Begegnung mit Pikachu, das eine Weltreise-Kappe trägt.

Wie gefällt euch die neue Forschung? Findet ihr, die muss man unbedingt komplett lösen oder sind die Belohnungen für euch nicht gut genug?

Forschungen sind bei den Trainern gerade wieder sehr beliebt. Alle Feldforschungen im November bei Pokémon GO gibt’s hier.