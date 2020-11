Pokémon GO: Morgen startet Zeichentrick-Woche – Das müsst ihr wissen

Wie sieht das Pikachu aus? Dieses Pikachu kennt man bereits aus der Rampenlichtstunde im Oktober. Dort erschien dieses Hut-Pikachu erstmalig. Nun erscheint es zum 2. Mal in Pokémon GO.

Wann läuft die Zeichentrick-Woche? Dieses Event startet am 6. November um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Es läuft dann bis zum 12. November um 22:00 Uhr. Ihr habt also eine Woche Zeit, um die Boni auszunutzen.

In Pokémon GO startet morgen, am 6. November, die Zeichentrick-Woche! Es gibt neue Quests, besondere Spawns und eine Menge Boni. Wir geben die Übersicht.

