In Pokémon GO könnt ihr euch jetzt einen der besten Feuer-Angreifer sichern – aber ihr müsst euch beeilen

Team GO Rocket kehrt zu Pokémon GO zurück und hat ein richtig starkes, legendäres Monster dabei.

Was ist das für ein Event? Team GO Rocket kapert das Flugtaxi-Event, das aktuell in Pokémon GO läuft. Wie gewohnt haben die Bösewichte dabei auch neue Monster dabei. Dazu zählt auch der Boss des Teams, Giovanni, der ein neues legendäres Crypto-Monster im Gepäck hat.

Wollt ihr die neuen Cryptos erhalten, solltet ihr euch aber beeilen. Das Event startet am Donnerstag, dem 25. Juni 2026 um 12:00 Uhr und endet am Montag, dem 29. Juni 2026 um 20:00 Uhr.

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Flugtaxi: Übernahme – Alle Inhalte des Events

Welches Monster hat Giovanni dabei? Im Event hat der Boss von Team GO Rocket erstmals Reshiram als Crypto dabei. Um das Monster zu erhalten, müsst ihr im GO-Pass des regulären Flugtaxi-Events, das seit Dienstag, dem 23. Juni 2026 läuft, Rang 30 erreichen.

Crypto-Reshiram solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das legendäre Monster ist so stark, dass es direkt in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO einsteigt und hier zu den 3 besten Feuer-Angreifern gehören wird. Mit etwas Glück könnt ihr es auch direkt als Shiny erhalten.

Dort bekommt ihr ein Super-Rocket-Radar, mit dem ihr Giovanni suchen und herausfordern könnt. Während ihr Giovanni in der Vergangenheit immer in Ballons gefunden habt, könnt ihr den Boss in diesem Event nur noch an PokéStops finden.

Ihr habt bis Mittwoch, dem 1. Juli 2026 um 19:59 Uhr Zeit, um die Belohnungen vom GO-Pass abzuholen.

Welche weiteren neuen Cryptos gibt es? Neben Reshiram gibt es noch weitere Monster, die die Rüpel von Team GO Rocket erstmalig dabei haben. Diese sind:

Jurob*

Hoothoot*

eF-eM*

Meikro*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny gefunden werden.

Welche Boni gibt es im Event? Während Team GO Rocket aktiv ist, sind ebenfalls die folgenden Boni aktiv:

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons und an PokéStops

die Lade-Attacke Frustration kann durch den Einsatz einer Lade-TM vergessen werden

Monster aus Crypto-Raids der Stufen 1–3 können eine höhere Varianz bei IVs aufweisen

Event-Feldforschungen

Was sagt ihr zu Reshiram? Werdet ihr es euch schnappen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche legendären Monster im kommenden Monat in Raids auf euch warten, dann haben wir die perfekte Übersicht mit allen Raids und legendären Bossen im Juli 2026 in Pokémon GO für euch.