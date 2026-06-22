Pokémon GO: Krawalloro fangen – So findet ihr das neue regionale Pokémon

Morgen startet das Event Flugtaxi in Pokémon GO. Das bringt euch das neue Pokémon Krawalloro. Alles zum Monster und Event erfahrt ihr hier.

Wann startet Flugtaxi? Das Event startet am 23. Juni um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 29. Juni um 20:00 Uhr.

Was muss ich zu Krawalloro wissen? Krawalloro ist als das Sittich-Pokémon bekannt. Es gehört zu den Typen Normal und Flug, eine Entwicklung hat es nicht.

Die Shiny-Form werdet ihr aktuell auch noch nicht in Pokémon GO finden können.

Dafür verfügt es aber über vier verschiedene Formen:

Grüngefiedert

Blaugefiedert

Gelbgefiedert

Weißgefiedert

Diese tauchen in Pokémon GO in verschiedenen Regionen auf.

Wie fange ich Krawalloro? Grundsätzlich sind die Formen folgendertmaßen verteilt:

Gelb und Weiß erscheinen überall

Grün nur in der östlichen Hemisphäre

Und Blau in der westlichen Hemisphäre

Es erscheint sowohl in Feldforschungen als auch in der Wildnis. Insofern könnt ihr relativ einfach drauf losziehen und versuchen, einem zu begegnen. Nutzt auf jeden Fall die In-der-Nähe-Übersicht eures Spiels, um Krawalloro leichter zu finden.

Solltet ihr eine bestimmte Form nicht finden, bleibt euch nur ein Tausch. Möglich wäre beispielsweise ein Fern-Tausch mit Trainern aus der Region, die euch fehlt.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Was für Boni bringt Flugtaxi mit?

Neben dem Krawalloro-Debüt könnt ihr die folgenden Boni während des Events nutzen:

Hoothoot und Meikro erscheinen in der Wildnis.

In Feldforschungen trefft ihr: Habitak Hoothoot Meikro Krawalloro Voltrel

In Raids erscheinen: Wablu* Staralili* Skallyk* Hisui-Washakwil* Kranoviz* Adebom*

Ein GO Pass wird während des Events aktiviert, über den ihr verschiedene Belohnungen erhalten könnt. Unter anderem stecken ein Super-Rocket-Radar, mysteriöse Teile und Crypto-Scherben im Pass.

Darüber hinaus bringt der Pass über die Meilensteine doppelte Fang-Bonbons sowie mehr Sternenstaub aus Rocket-Kämpfen.

Insgesamt ist Flugtaxi ein Event, das sich um Vogel-Pokémon dreht. Doch der Juni hat auch noch ein paar andere Monster zu bieten. Welche das sind und wie ihr sie kriegt, könnt ihr euch über unsere Event-Übersicht anschauen. Hier findet ihr alle Events im Juni 2026 in Pokémon GO.