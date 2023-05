Pokémon GO: Community Day mit Fynx im Mai – So nutzt ihr ihn aus

Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, läuft der Community Day mit Fynx in Pokémon GO. Alles zu den Boni und wie ihr ihn ausnutzt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet regelmäßig jeden Monat statt und stellt immer ein bestimmtes Pokémon ins Rampenlicht. Das findet ihr während des Event-Zeitraums überall im Spiel und auch die Shiny-Rate ist erhöht.

Darüber hinaus werden zusätzliche Boni geliefert, die ihr während des Events ausnutzen könnt.

In diesem Monat nimmt das Feuer-Starter-Pokémon der sechsten Spielgeneration den Platz als Event-Monster ein: Fynx ist der Star am Community Day.

Alle Infos zum Event zeigen wir euch hier.

Community Day im Mai 2023 mit Fynx – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day mit Fynx

Wann? Sonntag, den 21. Mai 2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Fynx wird nahezu überall in der Wildnis zu finden sein

Exklusive Attacken:

– Fennexis erlernt die Attacke Lohekanonade, wenn ihr Rutena im Event oder bis zu 5 Stunden danach weiterentwickelt

– Fennexis kann ab dem Event zudem die Lade-Attacke “Magieflamme” erlernen

Boni:

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Trainer-Level 31)

– 5 Schnappschuss-Überraschungen

– Event-Sticker in PokéStops und Geschenken

– Stufe-4-Raids mit Rutena nach dem Event mit Spawn-Bonus für weitere Fynx



Weitere Boni bis 5 Stunden nach dem Event (22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50% weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Neben den Boni findet ihr im Shop wie gewohnt eine Spezialforschung, die einen Euro kosten wird. Diese bringt euch weitere Items und Begegnungen rund um Fynx.

Sobald die Inhalte der Forschung bekannt sind, findet ihr hier die Infos dazu.

Spezielle Raids: Von 17:00 bis 22:00 Uhr Ortszeit könnt ihr spezielle Stufe-4-Raids vorfinden, die nur vor Ort abgeschlossen werden können. Schafft ihr das, erscheinen 30 Minuten lang rund um die Arena weitere Fynx. Diese haben die selbe Shiny-Rate, wie Fynx während des Events.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Fynx?

Kann Fynx shiny sein? Ja, Fynx ist als Shiny am Community Day verfügbar und wird eine erhöhte Shiny-Rate haben. Der Tag lohnt sich also für Sammler schillernder Pokémon.

So sieht das aus:

Die Fynx-Familie als Shiny

Wie stark ist Fynx? Grundsätzlich spielt die letzte Fynx-Entwicklung Fennexis keine große Rolle im PvP. Es wird mit den exklusiven Attacken zwar etwas stärker, wird aber von anderen, besseren Feuer-Angreifern in Pokémon GO überholt.

Eine Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Der Tag lohnt sich also vor allem für Spieler, die ihre Shiny-Sammlung erweitern möchten oder Wert darauf legen, möglichst viele Vier-Sterne-Pokémon zu sammeln. Da ist der Community Day auch immer eine gute Chance.

Vorbereitung & Tipps für den Community Day mit Fynx

Bereitet Platz vor: Ihr wollt viele Fynx-Exemplare fangen? Dann schafft vorher Platz in der Sammlung, um nicht noch am Community Day Monster verschicken zu müssen.

Nutzt dafür die Filter-Funktion: Wenn ihr beispielsweise die Suchbegriffe “0*, 1*, 2*” eingebt, werden euch nur Monster mit 2 Sternen oder schlechter angezeigt. Die könnt ihr dann verschicken.

Mega-Pokémon für mehr Bonbons: Nutzt ihr während des Events eine Mega-Entwicklung, bekommt ihr zusätzliche Bonbons. Verwendet für das Feuer-Pokémon Fynx:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Lohgock

Proto-Groudon

Welche Items sollte ich nutzen? Wenn ihr die Boni des Tages noch etwas verbessern wollt, nutzt folgende Items:

Sananabeeren , um nochmal mehr Bonbons zu bekommen. Das hilft beim Leveln und Entwickeln von Fynx, gilt aber auch für Monster, die ihr im Raid fangt.

, um nochmal mehr Bonbons zu bekommen. Das hilft beim Leveln und Entwickeln von Fynx, gilt aber auch für Monster, die ihr im Raid fangt. Rauch & Lockmodule halten drei Stunden lang und sorgen für weitere Begegnungen mit Fynx. Nutzt den Rauch, wenn ihr unterwegs seid, und das Lockmodul, wenn ihr an einem Ort bleibt.

halten drei Stunden lang und sorgen für weitere Begegnungen mit Fynx. Nutzt den Rauch, wenn ihr unterwegs seid, und das Lockmodul, wenn ihr an einem Ort bleibt. Sternenstück : Es gibt bereits dreifachen Fang-Sternenstaub für jedes Monster, das ihr im Event schnappt. Mit dem Sternenstück kriegt ihr aber nochmal mehr – und mehr Sternenstaub ist immer gut.

: Es gibt bereits dreifachen Fang-Sternenstaub für jedes Monster, das ihr im Event schnappt. Mit dem Sternenstück kriegt ihr aber nochmal mehr – und mehr Sternenstaub ist immer gut. Bälle: Habt auf jeden Fall genug Bälle auf Vorrat, um die Monster zu fangen.

In der kommenden Woche kommt übrigens ein völlig neues Item zu Pokémon GO: Der Meisterball wird eingeführt.