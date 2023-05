Pokémon GO: „Fell und Flamme” – Alle Inhalte des 1-€-Tickets zu Fynx

Das Fighting-Game Mortal Kombat 1 bekommt nach 30 Jahren ein Reboot und erscheint in moderner Grafik. Die Fans lieben, was der Trailer zeigt.

Wer allerdings kein großes Interesse an den Items hat, kann auch problemlos verzichten. Der Community-Day ist auch ohne Ticket spielbar und wer genug Zeit mitbringt, wird auch so genug Bonbons für Fynx, Rutena und Fennexis zusammenbekommen.

Woher stammen die Informationen? In Deutschland startet das Event erst um 14:00 Uhr, doch in anderen Zeitzonen ist das Event bereits am Laufen oder sogar schon durch. Deshalb können Trainer aus diesen Regionen bereits die Spezialforschung spielen und teilen die Inhalte der Forschungsschritte.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 21. Mai 2023, läuft der Community Day mit Fynx . Er findet von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Wie immer zum Community Day gibt es auch eine Spezialforschung im Shop, die sich rund um das Event-Monster dreht.

In Pokémon GO startet heute der Community Day mit Fynx. Passend dazu wird die Spezialforschung Fell und Flamme im Shop angeboten. Alle Schritte und Belohnungen zeigen wir euch hier.

