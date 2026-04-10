Pokémon GO: Community Day mit Forgita – So nutzt ihr das Event richtig

Forgita erscheint zum Community Day in Pokémon GO. Wir zeigen euch, wie ihr das Event richtig ausnutzt.

Wann startet der Community Day? Der Community Day mit Forgita startet am 11. April 2026 um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Forgita ist ein Stahl-Fee-Pokémon, das sich über Tafforgita zu Granforgita weiterentwickelt.

So viel vorab: Dieses Pokémon, und das Event im Allgemeinen, lohnt sich. Alle Details fassen wir hier im Guide zusammen!

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Community Day im April 2026 mit Forgita– Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Forgita

Wann? Samstag, den 11. April 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Riesenhammer für Granforgita, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Forgita

– Chance auf Forgita mit Spezialhintergrund

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch hält drei Stunden lang

– Lockmodule halten eine Stunde lang

– Schnappschussüberraschungen mit Forgita

– Feldforschungen mit Forgita



Boni bis 21:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– Zwischen 14:00 und 21:00 Uhr können PokéStops weiterhin Forgita mit erhöhter Shiny-Chance und der Chance auf einen Spezialhintergrund anlocken



Für wen lohnt sich der Community Day mit Forgita?

Lohnt sich Forgita? Ja, absolut. Denn Forgita ist nicht nur ein Pokémon, das man eher seltener fangen konnte, es ist auch noch ein absoluter Hit im PvP von Pokémon GO.

Der Grund: Granforgita erlernt zum Community Day seine ganz persönliche Spezialattacke: Riesenhammer. Und die ist ein wirklich, wirklich mächtiger Angriff. In den aktuellen Rankings von PvPoke wird Granforgita durch die neue Attacke auf Platz 3 in der Superliga und Platz 5 in der Hyperliga katapultiert.

Also: Schnappt euch so viele Forgita am Wochenende, wie ihr könnt, wenn ihr gerne PvP spielt. Auch als Stahl-Arena-Angreifer könnt ihr Granforgita einsetzen, da gibt es aber noch bessere Pokémon.

Bedenkt: Im PvP braucht ihr nicht unbedingt ein 4-Sterne-Forgita, sondern solltet besser auf eine andere Werteverteilung achten. Alles zu den besten Werten im PvP in Pokémon GO lest ihr hier.

Lohnt sich der Bonus? Ihr habt schon unzählige Forgita? Selbst dann lohnt sich der Tag für euch, denn es gibt dreifachen Sternenstaub für jeden einzelnen Fang. Nutzt ihr da noch ein Sternenstück, kriegt ihr eine halbe Stunde lang noch mehr Sternenstaub. Also: Wenn euer Sternenstaubkonto leer ist, ist das Event ebenfalls top.

Tipps für den Community Day mit Forgita

Nutzt ein Mega-Pokémon: Ein aktives Mega-Pokémon vom Typ Fee oder Stahl bringt euch zusätzliche Bonbons sowie EP beim Fang von Forgita. Nutzt also eines der folgenden:

Mega-Stahlos

Mega-Scherox

Mega-Stolloss

Mega-Lucario

Mega-Metagross

Mega-Flunkifer

Mega-Guardevoir

Mega-Altaria

Mega-Diancie

Mega-Flunkifer

Bereitet Items vor: So manches Item kann euch noch mehr Vorteile bringen.

Sananabeere: Mehr Bonbons beim Fang.

Rauch und Lockmodul: Damit lockt ihr mehr Forgita an.

Sternenstück: Erhöht die Sternenstaubausbeute für 30 Minuten um das 1,5-fache.

Bälle: Ihr wollt viele Forgita fangen. Dafür braucht ihr eine ganze Menge Bälle.

Und: Schafft Platz! Dann müsst ihr nicht während des Events Pokémon verschicken, sondern könnt einfach drauflos fangen.

Schnappt ihr euch am Wochenende euer Forgita-Exemplar? Oder klemmt ihr euch den Community Day lieber? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr auf der Suche nach weiteren Terminen in Pokémon GO seid, jetzt, wo die Sonne langsam wieder rauskommt: Hier sind alle Events in Pokémon GO im April 2026.