Pokémon GO: Community Day Classic mit Karnimani – So nutzt ihr das Event richtig

Der Community Day Classic mit Karnimani in Pokémon GO findet am 22. März 2025 statt. Was gibt es da, wie sollte man sich vorbereiten? Alles Wichtige im Guide.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic bringt lang vergangene Community Days zurück, die einige der besten Monster im Angebot hatten. Das ist auch an diesem Wochenende der Fall: Karnimani erhält seinen Community Day Classic, nachdem es im Januar 2019 sein erstes Event hatte.

Wann läuft der Community Day Classic mit Karnimani? Das Event findet am 22. März 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Was ist das für ein Pokémon? Karnimani ist der Wasser-Starter der zweiten Pokémon-Generation. Das kleine Krokodil entwickelt sich über Tyracroc zu Impergator weiter.

Lohnt sich der Community Day Classic mit Karnimani?

Ist Karnimani stark? Nun ja, Impergator ist es.

Impergator ist eines der besten Pokémon in der PvP-Kampfliga. Es ist sehr gut in der Superliga unterwegs, sowohl in der normalen, als auch der Crypto-Variante. Auch in der Hyperliga überzeugt das Monster. In der Meisterliga hat es zumindest eine Nische.

Auch in Raid- und Arena-Kämpfen gehört Impergator zu den Top-Angreifern vom Typ Wasser. Insbesondere die Crypto-Version kann hier mit starken Werten punkten.

Maßgeblich für seine Stärke ist die Attacke Aquahaubitze. Die könnt ihr im Event kriegen, wenn ihr Tyracroc während des Events oder bis zum 29. März 2025 um 22:00 Uhr zu Impergator entwickelt.

Kann Karnimani shiny sein? Klar! Das schillernde Karnimani ist schon lange im Spiel, und seine Entwicklungen auch. Beim C-Day Classic habt ihr wie immer eine erhöhte Shiny-Chance und könnt es euch gut sichern, wenn ihr einen kleinen Spaziergang zum Event einplant.

Die Shiny Karnimani-Familie.

Das bedeutet: Diesen Community Day solltet ihr nicht verpassen, wenn euch Karnimani und seine Entwicklungen noch fehlen. Alle Infos fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day Classic im März 2025 mit Karnimani – Inhalte & alle Boni des Events

Wann? Samstag, den 22. März 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Aquahaubitze für Impergator, wenn ihr es bis spätestens 29. März, 22:00 Uhr, entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Karnimani

– Befristete Forschung mit Spezialhintergrund-Karnimani, die bis 29. März, 22:00 Uhr lösbar ist

– Eier benötigen nur 1/4 der Distanz um zu schlüpfen (wenn ihr sie im Event in eine Brutmaschine packt)

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Karnimani

– Feldforschungen mit Karnimani

– PokéStop Showcases mit Karnimani

– Optionale, kostenpflichtige Spezialforschung im Shop

Wie ihr euch auf den Community Day Classic im März 2025 vorbereiten solltet

Wie immer gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten könnt, um das meiste aus dem Event rauszuholen.

Schafft Platz: Ist eure Pokémon-Aufbewahrung voll, könnt ihr nicht so viele Karnimani fangen oder müsst zwischendurch wieder aussortieren. Das nervt, wenn man eigentlich herumspazieren und fangen möchte. Schafft also vorher genug Platz.

Was für Werte suche ich? Ihr wollt ein 4-Sterne-Karnimani? Das ist sinnvoll, wenn ihr es gegen Arenen oder Raids in den Kampf schicken wollt. Beachtet allerdings, dass ihr für die PvP-Kampfliga eher Pokémon mit niedrigen Angriffswerten haben wollt. Gerade für ein starkes PvP-Impergator eignen sich vier Sterne nicht, während es als Raid-Angreifer die vier Sterne haben will. Warum ihr in der Kampfliga keine perfekten Werte wollt, lest ihr hier.

Welche Items brauche ich? Ein paar Items solltet ihr vorbereiten:

Pokébälle: Habt davon genug, am besten Super- oder Hyperbälle.

Sananabeeren: Damit könnt ihr die Bonbonanzahl verdoppeln.

Lockmodul und Rauch: Die halten beide drei Stunden und ziehen Pokémon an.

Brutmaschine: Es wäre ideal, die zum Anfang des Events leer zu haben. Dann könnt ihr ein Ei hineinlegen, das von der Vierteldistanz profitiert.

Welches Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Aktiviert ihr ein Mega-Pokémon vom Typ Wasser, erhaltet ihr beim Karnimani-Fang ein zusätzliches Bonbon. Folgende kommen also infrage:

Mega-Lahmus

Mega-Turtok

Mega-Garados

Mega-Sumpex

Proto-Kyogre

Im aktuellen Monat ist generell viel los, was Termine in Pokémon GO angeht. Am Wochenende erwartet euch beispielsweise nicht nur der Community Day, sondern auch noch der Raid-Tag mit Mega-Absol. Es ist also gut was zu tun, falls ihr am Wochenende gutes Wetter habt und ein paar Runden drehen wollt. Damit ihr die Übersicht habt: Hier findet ihr alle Events im März 2025 bei Pokémon GO.