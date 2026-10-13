Pokémon GO bringt einen der stärksten Angreifer im Spiel zurück, aber nur für wenige Tage

In Pokémon GO rotieren Raids regelmäßig und bringen euch somit wechselnde Bosse mit. Die nächste Rotation bringt euch einen der stärksten Angreifer zurück.

Die Suche nach immer stärkeren Monstern dürfte für viele Trainer in Pokémon GO zu den Kernaspekten des Spiels gehören. Eine Möglichkeit, um neue und mitunter starke Monster zu erhalten, ist die Teilnahme an Raids. Diese rotieren regelmäßig und bringen euch somit die Chance auf unterschiedliche Pokémon.

Die nächste Rotation steht am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026 an. Und die könnte sich für euch lohnen, wenn ihr auf der Suche nach einem starken Angreifer seid.

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Drachen-Power mit viel Bedarf

Um welches Monster handelt es sich? Ab dem 14. Oktober 2026 wartet nicht nur Dialga auf euch in Raids, sondern auch Mega-Dragoran. Das Mega-Monster gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Es gibt nur 2 Drachen, die in der selben Liga wie die Mega-Entwicklung von Dragoran spielen: Mega-Rayquaza und Endynalos.

Solltet ihr die Mega-Entwicklung bisher noch nicht erhalten haben, dann könnt ihr die nächsten Tage auf die Jagd gehen, um diese Lücke zu schließen.

Wenn ihr Mega-Dragoran bereits besitzt, dann könnte sich der eine oder andere Raid gegen den Boss dennoch lohnen. Mega-Dragoran kann das Super-Max-Level erreichen. Dafür benötigt ihr jedoch viel Zeit oder viel Mega-Energie. Und genau die erhaltet ihr ebenfalls, wenn ihr die nächsten Tage Mega-Raids gegen Dragoran absolviert.

Das Super-Max-Level sorgt bei euren Mega-Entwicklungen dafür, dass sie mehr Schaden verursachen. Gerade bei einem Angreifer wie Mega-Dragoran könnte das für viele Trainer interessant sein.

Und was ist mit Dialga? Auch Dialga solltet ihr die nächsten Tage nicht verachten. Besitzt ihr ein Ur-Dialga, dann könnt ihr hier Bonbons für den Abenteuereffekt des Monsters sammeln.

Außerdem wird Dialga in der Naturzone 2026 erstmals als Dynamax-Variante erhalten. Daher kann es auch hilfreich sein einige Raids bei dem Boss zu absolvieren, um bereits jetzt für die Dynamax-Form Bonbons zu sammeln.

Was sagt ihr zu den beiden Monstern? Werdet ihr die nächsten Tage nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte in der nächsten Zeit im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.