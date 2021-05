Pokémon GO: Beeilt euch, wenn ihr Shiny Farbeagle fangen wollt

Ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit, Shiny Farbeagle in Pokémon GO zu fangen. Nach Ende des Events gibt’s erstmal keine Shinys mehr.

Was ist los in Pokémon GO? Seit ein paar Tagen läuft für die Trainer ein Event, das die Veröffentlichung von Pokémon New Snap feiert. Während des Events habt ihr die Chance auf Shiny Farbeagle. Doch das Event läuft nur noch wenige Stunden und danach ist die Chance auf das schillernde Pokémon erstmal auf unbestimmte Zeit weg.

Wir zeigen euch hier, was ihr zum Event wissen müsst und wie es in Pokémon GO weitergeht.

Wie lange noch Shiny Farbeagle fangen?

So wenig Zeit bleibt: Das Snap-Event endet im Pokémon GO heute, am Sonntag, dem 2. Mai, um 20:00 Uhr Ortszeit (via Niantic). Nach 20:00 Uhr habt ihr erstmal keine Chance mehr, Shiny Farbeagle zu fangen. Irgendwann in der Zukunft soll es die Möglichkeit auf diese besondere Form des Pokémon wieder geben. Doch wann das ist, ist unklar.

Die Entwickler schreiben zum aktuellen Event auf ihrer Webseite:

Mit etwas Glück könnt ihr sogar auf ein Schillerndes Farbeagle stoßen! Beachtet jedoch, dass Farbeagle nur begrenzt oft in Schnappschüssen auftreten und dass Schillernde Farbeagle nach dem Event nicht mehr erscheinen. Allerdings habt ihr in zukünftigen Events wieder die Chance, einem zu begegnen.

So funktioniert es: Um Shiny Farbeagle zu finden, müsst ihr Glück haben. Außerdem müsst ihr zunächst eine Begegnung mit dem Pokémon auslösen.

Öffnet eure Pokémon-Sammlung

Wählt ein Pokémon aus und drückt anschließend auf das Kamera-Symbol

Macht einen Schnappschuss des Pokémons

Farbeagle wird das Foto “photobomben” und seinen Kopf aufs Foto schmuggeln

Verlasst den Foto-Modus und Farbeagle taucht neben euch auf – Mit Glück sogar als Shiny

Die Anleitung zum Fangen von Shiny Farbeagle findet ihr hier.

Nutzt jetzt also eure Chancen und versucht, dieses seltene, schillernde Pokémon zu fangen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter?

Das kommt als Nächstes: Zum Anfang des neuen Monats Mai gibt es schon einige neue Inhalte im Spiel. In wenigen Tagen tauchen neue Monster aus der 6. Generation in der Wildnis auf und lassen sich von euch fangen. Darunter auch neue legendäre, die fürs Meta wichtig werden könnten.

Etwas weiter entfernt hingegen ist das große GO Fest für 2021, das im Juli startet.

Auf welches der kommenden Events freut ihr euch besonders? Sind es die neuen Pokémon aus Gen 6, die ihr unbedingt fangen und euren PokéDex komplettieren wollt, oder freut ihr euch auf neue Events, die euch mit Ingame-Boni wie Sternenstaub oder EP belohnen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Zur Übersicht findet ihr hier alle Events im Mai 2021 bei Pokémon und welches sich davon lohnt.