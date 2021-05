Pokémon GO: Alle neuen Raidbosse, die ihr jetzt findet

In Pokémon GO sind Pam-Pam-Raids aktiv und es gibt neue Bosse auf den Arenen. Wir zeigen euch, wen ihr auf Stufe 1, 3, 5 und in Mega-Raids trefft und welche Konter ihr dafür braucht.

Was ist los in Pokémon GO? Vor einigen Tagen startete das große Xerneas-Event, das euch vor eine Challenge stellte. Da diese erfolgreich von euch abgeschlossen wurde, findet man nun Pam-Pam in den Arenen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle aktuellen Raidbosse in Pokémon GO.

Aktuelle Raidbosse in Pokémon GO (ab 11. Mai)

Das müsst ihr wissen: Wir listen euch hier nacheinander die Bosse der verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf. Namen, die mit einem Stern (*) markiert sind, zeigen an, dass ihr diese Pokémon auch als Shiny treffen könnt.

Schwierigkeit Raidboss Tier 1 Galar-Ponita*

Dratini*

Marill*

Kindwurm*

Pam-Pam

Psiau Tier 3 Alola-Kokowei*

Togetic

Flunkifer*

Libelldra Tier 5 Xerneas Mega-Raids Mega-Bisaflor*

Mega-Glurak Y*

Mega-Schlapor*

Die besten Konter

Tier 1: Auf der ersten Stufe der Raids besiegt ihr die Pokémon recht leicht. Selbst, wenn ihr nicht die idealen Konter besitzt.

Tier 3:

Gegen Alola-Kokowei eignen sich Eis-Pokémon wie Mamutel, Arktos und Snibunna gut

Gegen Togetic eigenen sich Pokémon wie Crypto-Metagross, Mega-Gengar, oder Crypto-Elevoltek gut

Gegen Flunkifer setzt ihr am besten Pokémon wie Mega-Glurak Y, Crypto-Lavados oder Crypto Entei ein

Gegen Libelldra kämpft ihr am besten mit Mamutel, Snibunna oder Rexblisar

Tier 5: In den Raids der Stufe 5 erwartet euch das legendäre Pokémon Xerneas. Es ist vom Typ Fee und stammt aus der 6. Generation. In unserem Konter-Guide zu Xerneas zeigen wir euch die besten Angreifer, die ihr dort nutzen könnt.

Mega-Raids: Die Mega-Raids belohnen euch mit Pokémon, bei denen ihr die Mega-Entwicklung aktivieren könnt. Die Raids sind allerdings nicht ganz einfach zu schaffen. Hier braucht man in der Regel auch ca. 4 Trainer, um die Mega-Pokémon zu bezwingen. Auch deshalb sollte man auf die richtigen Konter setzen.

Im Kampf gegen Mega-Bisaflor eignen sich unter anderem Pokémon mit Mega-Entwicklungen wie Mega-Glurak X und Y. Doch auch Crypto-Mewtu, das normale Mewtu und Crypto-Lavados sind in diesem Kampf stark.

Im Raid gegen Mega-Schlapor seid ihr mit Mega-Pokémon wie Mega-Tauboss, Mega-Schlapor und Mega-Glurak Y gut bedient. Hilfreich sind auch Crypto-Mewtu, Mewtu, Crypto-Lavados, Crypto-Machomei oder Crypto-Guardevoir.

Kämpft ihr gegen Mega-Glurak Y, dann habt ihr mit den folgenden Pokémon als Angreifer gute Chancen: Crypto-Despotar, Rihornior, Rameidon, Terrakium, Crypto-Aerodactyl und Crypto-Amoroso.

Wenn ihr weitere Konter sucht, zeigen wir euch hier die stärksten Angreifer sortiert nach Typ in Pokémon GO.

Welche der aktuellen Raids auf den Stufen 1 bis Mega gefallen euch am besten und was macht sie so gut? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare bei MeinMMO. Hattet ihr schon die Chance, Pam-Pam zu bekämpfen oder versteckt es sich auch vor euch?

Falls ihr den kleinen Kampf-Panda schon fangen konnten, zeigen wir euch hier, wie ihr Pam-Pam entwickelt. Und warum dafür das bevorstehende Rocket-Event gut geeignet ist.