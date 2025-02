Entwickler von Path of Exile verraten erste Details zum neuen Event und stellen gleich zwei Sub-Klassen vor

In Path of Exile steht bald ein frisches Event an, das die 19 Sub-Klassen mit anderen ersetzen wird. Jetzt stellen die Entwickler die ersten beiden vor.

Was ist das für ein Event? In Path of Exile sind schon etwa 7 Monate ohne neues Inhaltsupdate vergangen. Der Grund dafür ist, dass die Entwickler des ersten Teils bei der Entwicklung von Path of Exile 2 helfen mussten. Eigentlich hätte dies nicht passieren sollen, denn die Führungsetage von GGG hatte versprochen, dass die ARPGs unabhängig voneinander entwickelt werden sollten.

Das Versprechen wurde jedoch gebrochen und daraus folgte ein großer Shitstorm seitens der Community. Der Shitstorm war so groß, dass die Entwickler ihren Kurs änderten. Unter dem lauten Protest ruderten sie zurück und kündigten umgehend eine neue Event-Liga an. Dabei wollen die Devs Features einbauen, die sie vorher immer als „zu verrückt“ von der Tafel gewischt haben.

Unter anderem soll es 19 neue Sub-Klassen geben, von denen in einer neuen Ankündigung zwei vorgestellt wurden.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Der Harbinger

Was kann der Harbinger? Der Harbinger, zu Deutsch etwa „Vorbote“ oder „Unheilsbote“, ist eine neue Sub-Klasse für die Hexe in Path of Exile. Der Unheilsbote manipuliert die Grenzen der Realität und des Raums und der Zeit.

Er kann Zeitmagie wirken und Verbündete aus seiner Heimatwelt beschwören, die ihm im Kampf helfen. Zusätzlich verwandelt sich die Witch in den Unheilsboten und nimmt eine blaue Gestalt an samt der Fähigkeit zu fliegen. Die genauen Fähigkeiten könnt ihr in diesem Bild von den Entwicklern (via Pathofexile.com) ablesen:

Alle vorläufigen Fähigkeiten der neuen Sub-Klasse “Harbinger”

Der Gambler

Was macht der Gambler? Der Gambler, zu Deutsch etwa „Zocker“ oder „Glücksspieler“ ist eine neue Sub-Klasse für den Duellisten in Path of Exile. Wie im echten Glücksspiel dreht sich beim Zocker alles darum, Glück zu haben.

Risikofreudige Spieler können mit Glück viel Schaden vermeiden und selbst austeilen. Wer Pech hat, kassiert aber stark und verliert schnell alle Lebenspunkte. Die genauen Fähigkeiten könnt ihr in diesem Bild von den Entwicklern (via Pathofexile.com) ablesen:

Alle vorläufigen Fähigkeiten der neuen Sub-Klasse “Gambler”

Welche neuen Informationen gibt es außerdem? Die Entwickler von Path of Exile haben die neue Event-Liga benannt. Sie soll Legacy of Phrecia heißen, nach dem Kaiser Izaro Phrecius. Die Community auf Reddit findet den Namen nicht so gelungen und tauft die Liga um in „Bizaro Liga“.

Die Entwickler haben obendrein eine Abstimmung gestartet und lassen euch auf Pathofexile.com entscheiden, über welche Sub-Klasse ihr als nächstes informiert werden wollt. Aktuell liegt „Disciple of the Trialmaster“ mit etwa 55 % der Stimmen vorne.

Während Path of Exile nach langer Zeit wieder neue Inhalte erhält, entdecken die Spieler im Nachfolger stets neue Funktionen, die ihnen vollkommen unbekannt waren: Eine Mechanik aus Path of Exile 2 zerstört euren Loot, doch ihr könnt sie stoppen