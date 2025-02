Eine nervige Mechanik aus Path of Exile 2 zerstört euren Loot, lässt sich mit einem Trick verhindern

In Path of Exile 2 gibt es einige Mechaniken, die darauf ausgelegt sind, euren Charakter gezielt zu schwächen, um das Spiel herausfordernd zu halten. Eine Mechanik hat es dabei direkt auf euren Loot abgesehen.

Um welche Mechanik geht es? In Path of Exile 2 gibt es verschiedene Schreine, die erst eure Feinde verstärken und später euch, solltet ihr den Buff aktivieren. Während manche der Schreine euch einfach erhöhten Schaden eines Elements gewähren oder dafür sorgen, dass ihr euch schneller bewegt und angreift, gibt es auch Schreine mit eher negativen Effekten.

Zu diesen negativen Schreinen zählen der „Corrupting Shrine“, der alle Items, die fallen gelassen werden, korrumpiert und der „Greed Shrine“, der alle eure Item-Drops in Gold verwandelt. Gerade letzterer sorgt dafür, dass gute und teure Items zerstört werden, indem sie zu Gold verwandelt werden. Das Gold ist in Path of Exile 2 nicht annähernd so nützlich wie die Drops, die man sonst erhalten würde.

Diese nervigen Schreine sitzen viele Spieler inzwischen einfach aus, damit sie bloß nicht aus Versehen gute Items vernichten, dabei gibt es einen einfachen Trick, um diese Mechanik zu umgehen.

Kennt ihr schon diesen nützlichen NPC?

Mit einem Klick Loot und Zeit sparen

Wie funktioniert der Trick? Alle Buffs der Schreine können mit einem Klick direkt entfernt werden. Es ist damit nicht nötig, die Zeit ablaufen zu lassen oder gar keine Schreine mehr anzuklicken.

Um den Buff loszuwerden, hovert auf dem PC einfach mit der Maus über den Schrein-Buff und klickt die linke oder rechte Maustaste, dann sollte der Effekt direkt verschwunden sein.

Auch auf der Konsole funktioniert der Trick. Hier müsst ihr zunächst das Spiel pausieren, indem ihr das Menü öffnet. Hovert dann mit eurem rechten Stick über den Buff. Jetzt könnt ihr ihn einfach mit eurer Aktionstaste entfernen.

Ist der Trick bekannt? Keine Sorge, wenn ihr bislang immer abgewartet habt, bis der (De-)Buff abläuft, seid ihr nicht die Einzigen. Auf Reddit beschwerte sich zuletzt der Nutzer PermaCamille darüber, dass er auf einer Stufe 15 Karte lediglich 60 Gold erhalten hätte und bekam dafür über 1.500 Upvotes.

In den Kommentaren zum Beitrag finden sich Nutzer wie MemphisRitz. Er schreibt auf Reddit: „Bro was. Ich war in etwa 500 Karten und wusste es nicht. lmao ich wusste, dass man sie so lesen kann, aber nicht, dass man sie wegklicken kann lol.“

Der Nutzer thethird725 hat auf Reddit einen Vorschlag, wie die Entwickler den Buff verändern könnten: „Gib mir einen ‚wandelt alles Gold in Drops um‘-Schrein“. Auch lermaster7 hat eine ähnliche Idee auf Reddit: „‚Konvertiert alle Drops in Währungsitems‘ könnte lustig sein.“

Dieser Trick ist nicht die einzige unbekannte Mechanik in Path of Exile 2. Immer wieder lernen neue und alte Spieler Funktionen des Spiels kennen, von denen sie bislang nichts wussten, obwohl es sie schon immer gab. Eine davon kann euch sogar Geld sparen: „Wäre vor ein paar hundert Stunden nützlich gewesen“ – Eine versteckte Funktion in Path of Exile 2 kann euch viel Geld sparen