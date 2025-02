„Wäre vor ein paar hundert Stunden nützlich gewesen“ – Eine versteckte Funktion in Path of Exile 2 kann euch viel Geld sparen

In Path of Exile 2 entdecken die Spieler auch nach hunderten Stunden Spielzeit immer wieder neue Funktionen. Eine Mechanik hätte den Spielern sogar viel Geld sparen können.

Um welche Funktion geht es? In Path of Exile 2 gibt es viele Funktionen, die euch das Leben erleichtern können. Häufig sind sie jedoch hinter unbekannten Tastenkürzeln versteckt, sodass viele Spieler sie niemals zu Gesicht bekommen. So ist es auch in diesem Fall.

Im passiven Skilltree von Path of Exile 2 gibt es unzählige Skills, Verstärkungen und Effekte, die den eigenen Charakter formen und beeinflussen. Sowohl für Anfänger als auch Profis gleichermaßen ist dabei nicht immer leicht ersichtlich, welche Auswirkung ein Skill auf den eigenen Build hat.

Doch mit einer versteckten Funktion kann man sich die Auswirkungen jedes einzelnen Knotenpunkts anzeigen lassen. Um zu sehen, welche Auswirkungen eine Node hat, müsst ihr mit der Maus über den Skill hovern oder ihn mit dem Controller auswählen. Haltet dann wahlweise Shift gedrückt oder drückt den rechten Stick rein, um das versteckte Fenster zu öffnen.

Dort wird euch dann genau angezeigt, welche Auswirkungen der Knotenpunkt auf eure jeweiligen Stats hat und wie sich der Schaden eurer ausgerüsteten Fähigkeiten ändert.

Kennt ihr schon diesen nützlichen NPC?

Unbekannt auch nach 500 Spielstunden

Wie bekannt ist die Funktion? In der Community von Path of Exile 2 scheint kaum ein Spieler diese Funktion zu kennen, obwohl sie doch so nützlich ist. Zu wissen, welcher Knotenpunkt welche Effekte auf die eigenen Werte hat, hätte dem ein oder anderen Spieler viel Geld sparen können.

Auf Reddit schreibt zum Beispiel Xanthon: „Mist. Hätte ich das gewusst, hätte ich keine 2 Divs [Anmerkung der Redaktion: Währungsgegenstand in Poe2] verschwendet. […]“, weiter erklärt er, er habe eine Fähigkeit verstärkt, doch der Schaden seines Charakters stieg nur um 200 Punkte an, obwohl er sich viel mehr erhofft hatte.

Dieser Trick kann tatsächlich Geld sparen. Gerade wenn es darum geht einen neuen Build auszuprobieren oder den eigenen Charakter nach einem Patch wegen eines Nerfs umzubauen, kann es nützlich sein vorher zu wissen, welche Werte sich wirklich ändern. So kann man sich etwa unnötige Käufe ersparen, die dann wegen schwacher passiver Effekte nicht so funktionieren wie geglaubt.

Auch Evoken00 ärgert sich auf Reddit darüber, dass er die Information nicht schon früher hatte: „Hm… Das wäre vor ein paar hundert Stunden nützlich gewesen.“ Der Nutzer GH057807 ist Profi und hat laut Reddit bereits „500 Stunden“ gespielt, die Funktion kannte aber auch er nicht.

In den Kommentaren finden sich aber auch einige Nutzer, die sagen, dass manche Zahlen, die dort angezeigt werden, für sie unrealistisch klingen oder falsch aussehen. In unserem Test konnten wir dies jedoch nicht bestätigen. Ob der beste Spieler in Path of Exile 2 diesen Trick kannte, ist nicht klar, er hat gerade aber ohnehin andere Sorgen: Bester Spieler in Path of Exile 2 passt eine Sekunde nicht auf, verliert alles