Glückspilz lootet in Path of Exile 2 den Jackpot, Spieler meinen: „Genug Internet für heute“

In Path of Exile 2 verfolgt jeder dasselbe Ziel – mächtiger werden und viel Währung sammeln. Das kann sehr mühselig und zeitintensiv sein. Für einen bestimmten Exilanten spielt das aber keine Rolle mehr, denn ein göttlicher Drop machte ihn in Sekunden zum Millionär.

Um welchen Drop handelt es sich? Der berüchtigte Spiegel von Kalandra. Wer diesen einmal in einer Liga findet, hat ausgesorgt. Bei Ange könnt ihr ihn dann in der Season „Runes of Aldur“ derzeit für 4.200 Göttliche Sphären eintauschen – damit lässt sich jeder Traum-Build mit den besten Items der Meta erstellen.

Vereinzelte Drops von Gegnern in einer Liga sind tatsächlich möglich, was jedoch vielen Spielern derzeit die Sprache verschlägt, ist ein Glücksfall eines Exilanten, der als so unwahrscheinlich gilt, dass ein Großteil der Fans es für Fake hält. Der Reddit-User Aggravating-Net2046 zeigt nämlich in einem Screenshot (Quelle: reddit.com), dass er nicht einen, sondern 5 Spiegel von Kalandra erhalten hat.

Laut ihm öffnete er eine Truhe bei einer Expedition, die eine zufällige Währung als 5er-Pack fallen ließ. Statt einer unwichtigen Ressource, erzielte er aber den Jackpot und bekam 5 Spiegel geschenkt. Die Fans sind außer sich.

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Drop scheint so unglaubwürdig und doch realistisch

Was sagen Spieler zum Glück des betroffenen Exilanten? Die können das Glück von Aggravating-Net2046 kaum fassen. Auch wenn PoE2 noch nicht so viele Jahre spielbar ist, so ziehen Fans PoE1 in den Vergleich. Einige Spieler zocken das Hack&Slay schon mehrere Jahre und in dieser Zeit haben sie nicht einmal einen Spiegel ergattern können – die Seltenheit der Ressource blieb aber dennoch gleich.

Einige behaaren deshalb darauf, ein Video, als Beweis zu sehen, denn der Glückspilz hätte die Spiegel auch einfach aus seinem Lager ziehen und sie hinlegen können. Andere wieder fordern einen Screenshot vom Plünderer-Ring. Mit diesem lässt sich sehen, welche Ressourcen der Exilant in seiner Zeit in der Liga aufgehoben hat. Dabei werden nur Währungen gezählt, die zuvor nicht aufgehoben wurden, sondern durch RNG in der offenen Welt gespawnt sind.

Offizielle Daten zur Wahrscheinlichkeit eines solchen Drops existieren nicht, aber Fans haben sich mal zusammengesetzt und anhand älterer Drops ausgerechnet (Quelle: reddit.com), wann ihr mit einem Spiegel rechnen könnt. Im Schnitt müsstet ihr bis zu 26.000.000 Monster vernichten, um einen Spiegel auf diese Weise zu erhalten. Im Vergleich ist es wahrscheinlicher das ihr im Lotto sechs richtige Zahlen ohne Superzahl erwischt (1: 15.537.573).

Ob das nun ein tatsächlicher Drop war oder ein fake, lässt sich also nicht mit Sicherheit sagen, doch wie der Reddit-User Accomplished-Half602 es passend formuliert, wenn man so was sieht, hat man „genug Internet für heute“ gehabt.

Was war denn euer seltenster Drop in Path of Exile 1 & 2? Konntet ihr ebenfalls einen Spiegel ergattern oder habt ihr einen ertradet oder träumt ihr noch davon? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Path of Exile findet ihr hier auf MeinMMO: Eine kleine Krabbe erledigt in Path of Exile 2 mehr Charaktere als die meisten Monster – und ihr könnt nichts dagegen tun