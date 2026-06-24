Entwickler von Path of Exile 2 verraten wie viel sie verdient haben, haben den Gewinn vervierfacht

Path of Exile 2 war ein massiver Erfolg für die Entwickler bei Grinding Gear Games. Jetzt haben sie ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und die lassen sich sehen.

Wie viel Geld haben sie verdient? Mit dem Start von Path of Exile 2 haben die Entwickler von Grinding Gear Games richtig viel Geld verdient. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 95,3 Millionen Euro Gewinn nach Steuern (nicht Umsatz) im Geschäftsjahr 2025, das 15 Monate, vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. Dezember 2025 andauerte (Stand: 24.06.26, 14:45 Uhr). Das berichtet der Entwickler in seinem jährlichen Annual Report, den ihr online als PDF abrufen könnt.

Blickt man dabei auf die Zahlen des Vorgeschäftsjahres, so wirken die Gewinne noch beeindruckender. Im Jahr zuvor hatte sich der Gewinn nach Steuern nämlich lediglich auf rund 19 Millionen Euro belaufen. In einem Jahr und drei Monaten hat man den eigenen Gewinn also mehr als vervierfacht.

Hier könnt ihr die neue Erweiterung für Path of Exile 2 im Trailer sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Eine Änderung sorgt für viel Geld

Wie haben sie das geschafft? Die Entwickler bei Grinding Gear Games haben mit dem Release von Path of Exile 2 in den Early Access auf Steam einen Mega-Erfolg gefeiert. Das Spiel war wochenlang Topseller und dann auch noch in der starken Vorweihnachtszeit.

Der eigentliche Trick war es jedoch, den Early Access des Spiels als Kauf-Version anzubieten. Während der Titel später wieder kostenlos sein soll, konnten alle, die schon während der Entwicklung spielen wollen, für 27,75 Euro loszocken.

Die guten Verkäufe haben dem eigentlichen Free2Play-Spiel große Einnahmen verschafft.

Wie verdient man sonst Geld? Die Entwickler von Path of Exile 2 und seinem Vorgänger setzten stets auf Pay2Convenience und Skins als Mikrotransaktionen. Meist ist der Lagerplatz und der Handel auf dem Auktionshaus so eingeschränkt, dass man sich dafür weiter Taschen kauft.

Gerade weil man im Endgame der Spiele unzählige Items, Währungen und mehr erhält, ist es fast ein Muss, sich weitere Taschen hinzuzukaufen, um nicht ständig das Inventar sortieren zu müssen.

Die Spieler sehen das hingegen als fair an und geben bereitwillig Geld für den Titel aus. Auch das Versprechen, dass alle Skins aus Path of Exile (1) in den neuen Teil übernommen werden, sorgte dafür, dass die Veteranen ohne großen Aufstand auch in den neuen Teil hineinschauten.

Gleichzeitig haben auch viele Spieler das ARPG erst durch den zweiten Teil für sich entdeckt, was auch immer wieder für Konflikte gesorgt hat.

Habt ihr schon mal für Path of Exile 2 oder den Vorgänger abseits des eigentlichen Kaufpreises Geld ausgegeben? Wenn ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wofür! Grinding Gear Games darf sich über die hohen Gewinne freuen, gleichzeitig steckt dahinter auch jahrelange Entwicklungsarbeit. Noch 2026 soll Path of Exile 2 final erscheinen: Chef von Path of Exile 2 spricht über das Datum für den Full-Release, sagt die neue Erweiterung ist der letzte Schritt