Spieler von Path of Exile 2 ätzen über ein altbekanntes Problem, bieten den Entwicklern eine Lösung

In Path of Exile 2 haben Anfänger genauso wie Veteranen ein nerviges Problem ins Auge gefasst und sind sich einig, das mindert den Spaß.

Was ist das für ein Problem? In Path of Exile 2, aber auch im Vorgänger, manövriert man durch unzählige verschiedene Karten mit den unterschiedlichsten Layouts. Nur echte Profis können erahnen, wo es lang geht.

Die meisten Spieler suchen entsprechend einfach ständig nach dem Ausgang oder dem Boss der Karte. Das ist jedoch gar nicht so einfach, denn zu häufig verbirgt sich das Ziel in einem kleinen Teil der Karte, der nur durch einen einzelnen, kleinen Weg verbunden ist.

Dieser wird oft übersehen oder schlicht ignoriert, weil er als kleiner Nebenzweig angesehen wird, dass er kaum zum Ziel der Karte führen kann, es dann aber doch tut.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Erweiterung von Path of Exile 2 sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Ärger bei den Fans

Was sagen die Fans zu dem Problem? Den Fans ist der kleine Weg am Rand der Map bestens bekannt. Fast jeder Spieler von Path of Exile 2 hat ihn schon mal gesehen. Für sie ist der Gang eine Art Design-Sünde der Entwickler, die endlich einmal erledigt gehört.

So schreiben sie auf Reddit:

Mundane-Bath1368 : „Deshalb bleibe ich immer bei der bewährten Strategie, mich zu Beginn der Karte an eine Wand zu halten und diese zu verfolgen, bis ich die Runde beendet habe.“

: „Deshalb bleibe ich immer bei der bewährten Strategie, mich zu Beginn der Karte an eine Wand zu halten und diese zu verfolgen, bis ich die Runde beendet habe.“ alyosha_pls : „Keine Sorge, sie verringern auch den Spaß auf den Karten. Meistens weiß ich wegen der Karte, wo die Boss-Arena sein wird, aber manchmal hat man das Gefühl, man wäre nah genug dran, dass Checkpoints oder weitere Pfade aufgedeckt werden sollten – und es passiert einfach nichts. Ich wünschte, sie würden den Lightradius im Nebel vergrößern.“

: „Keine Sorge, sie verringern auch den Spaß auf den Karten. Meistens weiß ich wegen der Karte, wo die Boss-Arena sein wird, aber manchmal hat man das Gefühl, man wäre nah genug dran, dass Checkpoints oder weitere Pfade aufgedeckt werden sollten – und es passiert einfach nichts. Ich wünschte, sie würden den Lightradius im Nebel vergrößern.“ SameNoise: „Ich bin bei Palsteron: Wir brauchen einen ordentlichen Buff für den Basis-Lichtradius. Ich denke, das würde in diesen extrem frustrierenden Szenarien wirklich einen Unterschied machen.“

Was hat es mit dem Lightradius auf sich? In Path of Exile 2 kann man die Aufdeckungsrate des eigenen Charakters erhöhen, indem man den Lightradius des eigenen Helden verbessert. Als Übergangslösung der Map-Designs wünschen sich die Fans hier eine Verbesserung des Basiswerts.

Das würde bedeuten, dass alle Charaktere schon von Level 1 an mehr von der Welt aufdecken können und es seltener zu Fällen kommt, in denen man sich fragt, wo es verdammt nochmal weitergeht.

Habt ihr schon mal verzweifelt den Ausgang in Path of Exile 2 oder seinem Vorgänger gesucht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Die Entwickler haben sich zuletzt um ein anderes Problem gekümmert, was vor allem den Spielern auf der Konsole nutzt: Path of Exile 2 bringt wichtige Funktion direkt ins Spiel, löst nebenbei großes Problem auf PS5