Path of Exile 2 bringt wichtige Funktion direkt ins Spiel, löst nebenbei großes Problem auf PS5

Seit der neuen Erweiterung Return to the Ancients können Spieler in Path of Exile 2 viel leichter an gute Builds zu kommen. Jetzt haben die Entwickler die Funktion erweitert.

Was ist das für eine Funktion? Seit Jahren verwenden Spieler für Path of Exile und seinen Nachfolger Builds, die vorgeben, welche Talente, Fähigkeiten und Items sinnvoll sind, um einen möglichst starken Charakter zu erhalten.

Mit der aktuellen Erweiterung Return to the Ancients haben die Entwickler diesen wichtigen Teil viel einfacher gestaltet. Inzwischen können die Builds seit der Erweiterung direkt im Spiel angezeigt werden und sorgen so für eine bessere Orientierung und Übersicht. Vorher war dafür ein extra Tool nötig, das den Spielern den Weg zum Beispiel auf einem zweiten Monitor gezeigt hat.

Jetzt haben die Entwickler dieses Feature noch einmal erweitert und damit nicht nur ein Problem gelöst.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Ein einfacher Klick mit viel Auswirkung

Was haben die Entwickler verändert? Bislang musste man die Builds trotz ihrer neuen Ingame-Funktionen weiter ganz normal von Community-Websites downloaden. Zwar gibt es auch ein offizielles Forum mit Builds, doch es gibt hunderte Seiten, die selbst ihre Varianten anbieten.

Der Download von irgendwelchen fremden Seiten mag einigen jedoch nicht geheuer sein. Seit dem neuen Update vom 22. Juni 2026 können die Anbieter der Builds auf ihrer Website einen direkten „Abonieren“-Button einbauen, der die Builds direkt ins Spiel bringt – ganz ohne Download.

Warum ist das praktisch? Während das Thema Sicherheit natürlich eine Rolle spielt, ist Path of Exile 2 nicht nur auf dem PC verfügbar. Man kann den Titel auch auf der PS5 und Xbox Series X|S spielen. Dort war es bislang aber schwierig an die Builds zu kommen, da man sie nicht einfach auf die Konsole downloaden konnte.

Mit dem neuen Update hingegen können alle jederzeit auf die Builds zugreifen und sie per Knopfdruck auch ganz ohne Download auf die Konsole bringen. Für alle, die gar keinen Computer haben, ist dies ein echter Segen.

Dazu loggt man sich einfach in seinen Account ein und kann auf der Seite den entsprechenden Build abonnieren. Einen Klick später kann man den Build dann auch an der Konsole, am PC oder sonst wo verwenden.

Freut ihr euch über die neue Funktion der Entwickler? Schreibt es gerne in die Kommentare! Path of Exile 2 arbeitet weiter daran, das ARPG für den Release Ende des Jahres fit zu machen – mit Erfolg! Hier erfahrt ihr wieso schon das letzte Update für die Spieler so viel verändert hat, ganz ohne großen Content-Patch: Path of Exile 2 sorgt sogar bei Maurice Weber für schlaflose Nächte, weil die neue Season einfach gut ist