Outriders hat einen Foto-Modus, aber der ist eigentlich ein nerviger Bug

Seit dem Release von Outriders gibt es einige Probleme. Dazu gehört auch ein Bug, der das bewirkt, wofür eigentlich Foto-Modi in Spielen eingebaut werden: Er lässt das HUD verschwinden. MeinMMO zeigt euch, wie man das Problem löst, wenn das Interface einfach verschwindet.

Was ist das für ein Problem? Zahlreiche Spieler klagen darüber, dass ihr HUD verschwindet. Sie können ihre Lebenspunkte, den Cooldown der Fähigkeiten und andere Elemente einfach nicht sehen.

Dabei handelt es sich um einen bekannten Fehler, den die Entwickler bereits entdeckt haben und für den sie an einer Lösung arbeiten. Es gibt aber zumindest temporäre Workarounds, um das HUD zurückzubringen. Wir zeigen euch, wie ihr das anstellt.

“No HUD”-Problem wegen Screenshot-Tool?

Das soll helfen: People Can Fly empfiehlt im Subreddit von Outriders (via reddit), Nvidia Ansel zu deaktivieren. Womöglich hängt die Implementierung von Ansel in Outriders mit dem “No HUD”-Bug zusammen.

Was ist Nvidia Ansel? Das ist ein Tool von Nvidia, mit dem ihr Screenshots in Spielen aufnehmen und dann bearbeiten könnt. Das Tool wurde 2016 mit der 10xxer Reihe der Geforce-Grafikkarten eingeführt. Um es zu nutzen, muss es bei der Entwicklung der Spiele bereits implementiert werden. Ansel kann Spiele bei der Nutzung pausieren, um die gewünschten Screenshots zu machen.

Weitere Workarounds

Diese Workarounds können zusätzlich dabei helfen, euer HUD zurückzubringen:

Workaround 1: Zurück in die Lobby Drückt Options/Start/ESC um das Menü zu öffnen Wählt “Zurück in die Lobby” Loggt euch dann erneut mit dem Charakter ein, bei dem das HUD gefehlt hat

Zurück in die Lobby Workaround 2: Wechselt den Charakter Ihr geht ebenfalls, wie oben beschrieben, in die Lobby, wechselt dieses Mal aber zusätzlich den Charakter Möglicherweise müsst ihr dafür einen neuen Charakter erstellen. Habt ihr das getan, wählt wieder den Charakter aus, bei dem das HUD fehlte.

Wechselt den Charakter Workaround 3: Deaktiviert die HUD-Elemente in der Lobby Die Methode stammt von Reddit-Nutzer Ossorion (via reddit) Geht zurück in die Lobby Die HUD-Elemente könnt ihr in den Optionen einzeln deaktivieren. Habt ihr das getan, loggt euch wieder ein.

Deaktiviert die HUD-Elemente in der Lobby

Ein Neustart soll in einigen Fällen auch geholfen haben.

“No HUD”-Bug ist nicht das einzige Startproblem

Was ist los bei Outriders? Seit dem Release am 1. April gab es einige Server-Ausfälle. Zudem funktioniert die Crossplay-Funktion aktuell nicht zwischen PC und Konsole.

People Can Fly hat sich zu den zahlreichen Problemen bereits geäußert: Outriders kämpft mit Startschwierigkeiten – Das sagen die Entwickler jetzt

Was wird unternommen? Die Entwickler arbeiten auf Hochtouren an möglichen Fixes für die zahlreichen Probleme. Aktuell gibt es noch keine genaueren Infos zu einem Patch. Auf Twitter werden stets Updates zur Lage veröffentlicht. (via Twitter)

Zur Server-Situation halten wir euch ebenfalls in unserem Artikel immer auf dem Laufenden: Outriders hat Server-Probleme – Das ist der aktuelle Stand

Wie kommt Outriders an? Durch die späte Versendung der Testcodes gibt es aktuell noch keine umfangreichen Tests. Ein erstes Stimmungsbild fiel aber trotz vieler Probleme positiv aus.

Falls ihr Outriders noch nicht gespielt habt und es ausprobieren wollt, schaut euch doch die kostenlose Demo zum Spiel an. Darin könnt ihr das erste Kapitel und die vier Klassen des Loot-Shooters spielen. Der Fortschritt kann in das Hauptspiel übernommen werden.

Habt ihr auch HUD-Probleme? Konntet ihr diese lösen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Unser Autor Tarek konnte immerhin schon ein paar Stunden spielen und seine Eindrücke festhalten: Outriders erster richtiger Bosskampf ist viel besser, als erwartet – jetzt habe ich Blut geleckt