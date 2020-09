6 Online-Spiele und MMOs im September 2020, die wir empfehlen

Der September bringt endlich wieder neue und frische Multiplayer-Spiele auf den Markt. Zudem gibt es einige spannende Updates und Erweiterungen für bereits vorhandene Titel. Wir haben euch die 6 MMOs und Online-Spiele herausgesucht, die wir euch im September 2020 wärmstens empfehlen können.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Titel sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder Fremden spielen könnt. Einige dieser Spiele erscheinen frisch im September, andere bieten ein besonderes Update, wofür sich eine Rückkehr lohnt.

Die ausgewählten Spiele auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt. Die Reihenfolge ist zufällig und spiegelt keine Bewertung wider. Außerdem findet ihr auf der letzten Seite einen Ausblick auf weitere Neuerungen im September und den Monat Oktober, der viele neue Spiele bereithält.

Marvel’s Avengers – Action-Game

Genre: Action-Game | Entwickler: Crystal Dynamics | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 4. September 2020 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? In Mavel’s Avengers schlüpft ihr in die Rolle eines Superhelden, der gegen die feindliche Fraktion A.I.M kämpft. Allerdings habt ihr ordentlich an Reputation eingebüßt, nachdem am A-Day eine Katastrophe geschehen war, die die Stadt verwüstet hatte.

Das Spiel bietet euch eine Singleplayer-Kampagne und viele verschiedene Multiplayer-Inhalte, die ihr zusammen mit 3 Freunden oder allein mit NPCs erledigen könnt. Zudem legt es Wert auf actionreiche Kämpfe.

Diese Charaktere sind zum Start von Marvel’s Avengers mit dabei.

Das sind die Highlights von Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers möchte ein „Games as a Service“-Titel werden und plant viele Neuerungen nach Release. So wurden bereits mit Spidermen exklusiv für die PS4 und Hawkeye neue Charaktere angekündigt. Auch neue Missionen sind bereits geplant.

Das neue Action-Spiel bietet euch dabei die folgenden Highlights:

Actionreiche und dynamische Kämpfe

Verschiedene, abwechslungsreiche und sogar versteckte Missionen

Skill-Bäume, mit deren Hilfe ihr die Marvel-Helden auf unterschiedliche Arten spielen könnt

Während es in der Kampagne viel Story gibt, sollen im Endgame schwere Herausforderungen warten

Warum solltet ihr Marvel’s Avengers im September spielen?

Am 4. September findet offiziell der Release von Marvel’s Avengers statt. Da in den letzten Monaten nur wenige Mutliplayer-Titel erschienen sind, freuen sich viele Spieler darauf, mit den verschiedenen Helden loszuziehen. Ein Release ist ein guter Zeitpunkt, um mit einem Spiel anzufangen, weil es für alle neu und unbekannt ist.

Allerdings gibt es auch Kritik an dem Spiel. In einer Umfrage auf MeinMMO gaben viele Nutzer an, dass der Funke trotz einiger guter Ansätze nicht übergesprungen ist. Auch die exklusiven Inhalte auf der PlayStation stießen einigen negativ auf.

MeinMMO-Autor Maik Schneider hat bereits in der Beta Marvel’s Avengers gespielt und sieht in dem Titel viel Potential. Nach dem Release wird sich zeigen, ob das Spiel dieses Potential nutzen kann.