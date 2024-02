Fußball-Star springt bei einem Profi-Team in CS2 ein, überrascht alle, verpasst nur knapp den Sieg

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Trotzdem konnte sich die Performance des Team-Gründers sehen lassen, was auch die Statistiken des Matches beweisen, die in den sozialen Netzwerken von Passion UA veröffentlicht wurden.

Seit dem Release steht Counter-Strike 2 auf Steam in der Kritik – Was stört die Fans so sehr?

Leider vermochte das Team den Fabel-Lauf auf der finalen Map Anubis nicht zu wiederholen. Gegner Bleed hatte sich sichtlich vom Schock auf Ancient erholt und besiegte Passion UA am Ende knapp mit 13-11 – das märchenhafte Ende der Story blieb den Zuschauern also verwehrt.

Dass Top-Athleten aus dem herkömmlichen Sport auch immer wieder am Computer oder der Konsole auf höchsten Niveau performen können, ist kein Novum mehr. So stellt u.a. Liverpool-Profi Diogo Jota seit Jahren im FIFA-E-Sports-Kosmos sein Können zur Schau. Bei Premier-League-Kollege Oleksandr Zinchenko scheint das Talent ebenfalls gleich zweimal in ausgeprägtem Maß vorhanden zu sein, wie ein Match in Counter Strike 2 jüngst bewies.

