Mindfactory hat eine RTX 4090 von MSI im Angebot. Die Grafikkarte gibt es dabei zum neuen Tiefstpreis. 4K-Gaming ist damit endlich günstiger.

Die Grafik von Spielen wird immer besser und damit fordernder was die Hardware eures Gaming-PCs angeht. Außerdem werden 4K-Gaming-Monitore erschwinglicher. Damit ihr die besten Spiele in der besten Qualität spielen könnt, braucht ihr die passende Grafikkarte. Für diesen Einsatzzweck gibt es die NVIDIA GeForce RTX 4090.

Zu Release kostete sie noch deutlich über 2.000€. Doch dank der Deals der letzten Wochen ist die High-End-Grafikkarte bezahlbarer geworden. Ein solches Angebot erwartet euch nun auch bei Mindfactory.

Endlich bezahlbar: Im Angebot bei Mindfactory gibt es aktuell die MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X OC für nur 1.699€. Das ist nicht nur ein neuer Bestpreis, sondern im Vergleich zum Release ist der Preis damit um satte 800€ gefallen. Der Preis liegt zudem deutlich unter der UVP von 1.949€.

Hinweis zu MindStar-Deals: Wir verlinken nicht auf die direkte Produktseite der Grafikkarte, da es sich um ein MindStar-Angebot handelt. Bei diesen werden bei Direktlinks eventuell falsche Preise angezeigt. Legt einfach die Grafikkarte von der MindStar-Übersicht aus in den Warenkorb und ihr erhaltet garantiert den richtigen Angebotspreis.

GeForce RTX 4090 – Gemacht für 4K-Gaming

Die NVIDIA GeForce RTX 4090 ist derzeit die schnellste Grafikkarte auf dem Markt. Sie überzeugt allen voran bei 4K-Gaming mit hohen FPS. Entsprechend reiht sie sich in der GameStar Tech Grafikkarten-Rangliste in der Leistungsklasse 1 ein. Das bedeutet, dass die RTX 4090 Spielen in 4K mit maximalen Details und mehr als 60 FPS ermöglicht.

Technische Daten zur MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X OC: