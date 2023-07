Nur am Preis gespart: Bose Soundbar mit Bluetooth für PC, TV und Handy

Satter Sound made in Germany muss nicht teuer sein! Die geniale Soundbar Bose Solo II gibt es gerade so günstig, wie schon lange nicht mehr!

Wenn ihr auf der Suche nach einer platzsparenden Soundbar seid, dann schaut euch unbedingt die Solo Series II von Bose an! Die bietet trotz ihres schmalen Formfaktors natürlichen und kraftvollen Klang, ohne dass ihr noch einen fetten Subwoofer neben den Fernseher stellen müsst.

Sie ist aktuell mit 24% Rabatt so günstig, wie schon lange nicht mehr zu haben und kostet euch nur noch günstige 151,90€. Ihr solltet euch aber beeilen, denn der Prime Day läuft nur noch wenige Stunden!

Warum nur am Fernseher anschließen?

Am Fernseher sind Soundbars ja nichts Außergewöhnliches mehr. Die platzsparenden Klangwunder bereichern jedes Heimkino mit sattem Sound und wummernden Bässen, wie sie kein Fernseher zustande brächte. Warum also sehe ich so oft günstige 2.1 Boxen-Sets am PC angeschlossen, wenn wir da doch fast noch länger dran sitzen? Genau! Macht keinen Sinn!

Guter Sound steigert die Immersion in euren Spielen enorm und die platzsparende Bose Soundbar findet problemlos Platz an jedem Schreibtisch. Anschließen lässt sie sich per klassischer 3,5mm Klinke, per Koaxkabel oder optisch. Passt also nicht nur an jeden Fernseher, sondern auch an jeden PC.

Spielt oder schaut ihr gerade nichts, könnt ihr per Bluetooth euer Handy verbinden und eure Musik und Podcasts mit kristallklarem Klang anhören.

Endlich verstehen, was da gesprochen wird

Ihr kennt das Problem: In neuen Filmen und Serien versteht man immer weniger, was gesprochen wird. Darum hat Bose seiner Soundbar den »Dialogue Mode« spendiert. Per Tastendruck auf der mitgelieferten Fernbedienung aktiviert ihr ihn und versteht auf einmal alles, ohne die Lautstärke anpassen zu müssen!

Der integrierte Dolby-Decoder sorgt währenddessen dafür, dass eure Ohren beim Spielen und Fernsehen mit realistischen und kraftvollen Klängen verwöhnt werden. Eine kleine LED-Anzeige an der Front zeigt an, welche Funktionen gerade aktiv sind.

Die technischen Daten im Überblick

Maße: 7,1 cm x 54,9 cm x 8,6 cm (HxBxT) (1,7 kg)

7,1 cm x 54,9 cm x 8,6 cm (HxBxT) (1,7 kg) Bluetooth Reichweite: 9m

9m Anschlüsse: 1x Digital Audio In (koaxial), 1x Digital Audio In (optisch), 1x 3.5mm Klinke, Bluetooth

1x Digital Audio In (koaxial), 1x Digital Audio In (optisch), 1x 3.5mm Klinke, Bluetooth Lieferumfang: Wandhalterung, Optisches Kabel, Fernbedienung

