Seht 8 Stunden Gameplay aus der geheimen Alpha von New World, solange es da ist

Gameplay zum neuen MMORPG New World ist im Moment noch rar, denn die Tests bisher standen unter einem NDA, einer Verschwiegenheitserklärung. Einem Spieler scheint das aber egal zu sein und er zeigt nun 8 Stunden an Aufnahmen zu allen möglichen Inhalten des Spiels.

Was ist das für Gameplay? Der YouTuber OPILOK hat zwei Videos mit je etwa vier Stunden Laufzeit gepostet und teilweise auf YouTube live gestreamt. In beiden Videos ist Gameplay von New World zu sehen.

Die Tests bisher standen eigentlich unter NDA, Inhalte durften also nicht geteilt werden. Es drohen in der Regel rechtliche Konsequenzen für Leute, die einen solchen Vertrag unterschreiben und dann brechen.

Dennoch zeigen die Videos fast sämtliche Aspekte des Spiels von der Charaktererstellung über das Klassen-Gameplay bis hin zu den PvE-Inhalten. Auch Details zur Umgebung und der Ausrüstung sind zu sehen.

Vermutlich werden beide Videos recht bald wieder gelöscht, wenn Amazon sie wegen Urheberrechtsverletzungen sperren lässt. So lange haben wir sie hier für euch eingebunden:

Sieht New World wirklich so aus? Woher genau die Inhalte stammen, lässt sich schwer sagen. Ein Nutzer auf YouTube schätzt, dass die Bilder von der Vorschau des Reekwater-Updates stammen. Dort hat sich auch MeinMMO-Redakteurin Leya Jankwoski schon umgesehen und geangelt.

Da die Aufnahmen aber auf jeden Fall aus einer früheren Version und einer Alpha stammen, könnten sich bis zum Release von New World und sogar bis zur kommenden Beta einige Inhalte geändert haben.

Die Entwickler haben sogar schon ein paar Änderungen verraten. Etwa werden PvP und Level-Prozess von New World verändert, beides wichtige Aspekte des Spiels.

Closed Beta kommt und verspricht aktuellere Videos

Am 20. Juli startet die Closed Beta von New World, die diesmal nicht unter einem NDA steht. Spätestens in den Tagen nach dem Beta-Release werdet ihr also mit Sicherheit neues Gameplay zu sehen bekommen. Der Release steht am 31. August an.

Wer bis dahin mehr (offizielles) Gameplay sehen möchte, sollte sich den neuen Trailer zum PvP in New World ansehen. Dort wurde der Modus „Outpost Rush“ gezeigt und sieht ein wenig aus wie Survival-Games.

Viele Spieler legen aktuell ihre Hoffnung auf New World als neues, großes MMORPG aus dem Westen. Generell ist das Genre 2021 jedoch recht gut aufgestellt, denn es erscheinen haufenweise Titel. Zuletzt etwa kamen Crowfall und Swords of Legends Online offiziell auf den Markt und konnten mehr oder weniger viele Spieler begeistern. Mehr zum MMORPG-Jahr 2021 lest ihr in unserem Special:

