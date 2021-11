Spieler levelt 675 Stunden lang alle Berufe in New World auf 140 – Verrät, welches der nervigste ist

MMOs kosten Zeit und New World ist da keine Ausnahme. Ein Spieler hat seit Release laut eigenen Angaben stolze 675 Stunden investiert, um alle Berufe zu leveln. Und er ist noch nicht am Ende: Sein Ziel ist das Max-Level für alle Skills.

Wer ist der Spieler? Der reddit-Nutzer The_SleepyTiger, im Spiel Sleepy Tiger, hat einen Screenshot von seinen Berufen in New World geschickt. Nach 675 Stunden, wie er selbst sagt, hat er endlich Stufe 140 in allen Skills erreicht.

Das ist zwar kein spezieller Punkt, aber immerhin hat er sämtliche Berufe auf dieser Stufe und nicht etwa „nur“ alle Sammelberufe. Die hat schon kurz nach Release ein Mitglied der MeinMMO-Community auf das Max-Level 200 gebracht.

Zuletzt hat Sleepy Tiger offenbar Waffenschmieden und Angeln nachgezogen. Etliche Skills hat er sogar schon auf Stufe 200:

So sieht der Berufe-Tab bei Sleepy Tiger aktuell aus. Bildquelle: reddit.

Welches ist der nervigste Beruf? In einem Kommentar erklärt Sleepy Tiger, dass ihn der Beruf Tischlerei am meisten nervt. Mit diesem könnt ihr euch Möbel und Deko für euer eigenes Haus herstellen.

Für die Produktion benötigt ihr aber Material aus allen möglichen Quellen: Holz, Metalle, alchemistische Ressourcen und andere Rohstoffe. Das macht den Beruf so mühselig.

Sein Ziel: Alles auf 200 – „Nichts kann mich aufhalten“

Das ist sein Plan: Sleepy Tiger hat sich vorgenommen, nun alle Berufe auf Stufe 200 zu bringen und damit auf das Max-Level. 6 Berufe fehlen ihm noch, darunter die unbeliebte Tischlerei. Er selbst sagt, dass er Freude an der ganzen Sache hat, auch wenn New World gerade von vielen Spielern zerrissen wird.

Für ihn sei das Antrieb genug und er hat Spaß daran. Wenn ihr es ihm nachmachen wollt, findet ihr hier auf MeinMMO einige nützliche Tipps und Guides zu den Berufen in New World:

Übrigens verrät ein Nutzer sogar, dass es ein Rezept gibt, mit dem sich sogar Tischlerei leicht leveln lässt: das Pulverhorn. Dieses könnt ihr über das gleichnamige Rezept lernen und es benötigt:

Tierhorn x1

Schießpulver x15

Bienenwachs x5

Das seltene Tierhorn erhaltet ihr zurück, wenn ihr Pulverhörner zerlegt, könnt es also endlos nutzen. Schießpulver gibt es auf vielen Servern günstig zu kaufen und Bienenwachs findet ihr seit dem großen Update 1.1 in den mit Honigwaben gefüllten Bäumen. Die großen Bäume sollen garantiert Wachs liefern, kleine mit einer Chance.

Wie steht es um New World? Seit viele Spieler im Endgame von New World angekommen sind, gibt es Kritik. Es heißt, das Spiel biete zu wenige Inhalte für die Höchststufe. Hier stimmen jedoch nicht alle überein.

Wie Sleepy Tiger findet auch der Twitch-Streamer shroud, dass man sich in New World selbst Ziele setzen muss. Er feiert das Endgame und erklärt, dass es nur dann langweilig ist, wenn man sich nichts zu tun sucht.

Dennoch arbeiten die Entwickler schon an neuen Ideen für die Zukunft und insbesondere am Endgame. Dieses soll offenbar in Zukunft interessanter gestaltet werden:

