Neues Update bringt Pferde zu Red Dead Online, die schräg und außer Kontrolle sind

Ist euch schon mal so ein unbeaufsichtigtes Pferd begegnet oder wurdet ihr von einem solchen Pferd überrannt? Erzählt es uns in den Kommentaren

Das steckt dahinter: Anscheinend hat das Update Blood Money einen Glitch verursacht, der die Pferde von Spielern kopiert und sie zufällig irgendwo in der Pampa abstellt. Es handelt sich wohl nicht um richtige Spielerpferde, da es keine Meldungen über massenweisen Pferdeverlust gab. Ihr braucht also keine Angst zu haben, dass ihr euch nach dem Blood-Money-Update einloggt und euer treues Ross plötzlich verschwunden ist.

Denn seit dem Update begegnen Spielern überall auf der Map aus dem Nichts verschiedene Pferde. Manche von ihnen stehen einfach in der Gegend rum, andere liegen tot auf dem Boden, andere wiederum rennen ahnungslose Cowboys und -girls über den Haufen oder schleudern sie in die Luft.

Das ist passiert: Das Update Blood Money in Red Dead Online brachte einen Schub an neuem Content für die Spieler, drunter neue Missionen und langersehnte Zugüberfälle. Und anscheinend schlichen sich auch neue Bugs an Board.

