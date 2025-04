Ein neues Spiel zu Starcraft kommt von einem der größten Entwickler von MMORPGs, aber nicht von Blizzard

Lange war es ruhig um die Welt von Starcraft, doch nach langer Zeit gibt es ein Lebenszeichen von der Sci-Fi-Marke. Jetzt scheint endlich Nexon als Entwickler eines neuen Spiels bestätigt zu sein, doch das ist wohl nicht die einzige Blizzard-IP, die man sich schnappen konnte.

Was hat es mit einem neuen Starcraft auf sich? Schon Anfang April wurde durch koreanische Medien berichtet, dass mehrere Entwickler und Publisher aus Südkorea im Gespräch waren, ein neues Spiel im Starcraft-Universum zu entwickeln.

Darunter waren wohl auch NCsoft, Krafton, Netmarble und Nexon. Die Pitch-Runde hat dabei wohl Nexon gewonnen, wie die koreanische Website MTN jetzt berichtet. Nexon ist vor allem für die MMORPGs MapleStory und Dungeon Fighter Online bekannt – die zu den erfolgreichsten Genre-Vertretern aller Zeiten gehören.

Doch nicht nur die Starcraft-IP konnte man sich sichern. Laut des Berichts hat man sich auch die koreanischen und japanischen Rechte für ein Overwatch Mobile gesichert.

Bis heute werden die beiden Starcraft-Teile von Spielern geliebt:

Ein neues Overwatch als MOBA?

Was sollen das für Spiele werden? Laut MTN gab es bei der Vergabe der Starcraft-IP keine Vorgaben für das Genre. Hierbei ist also noch unklar, ob das Spiel erneut ein Echtzeitstrategie-Titel wird oder man das Universum einfach für eine andere Art von Spiel nutzt. Das letzte Spiel der Franchise war das Add-on Starcraft 2: Legacy of the Void im Jahre 2015. Das letzte große Lebenszeichen von Starcraft gab es indes im Kartenspiel Heartstone.

Bei Overwatch Mobile weiß man aber wohl schon mehr. Das Spiel wurde von den bietenden Publishern intern wohl auch Overwatch 3 genannt, es soll aber kein Shooter werden. „Overwatch Mobile“ soll dem Bericht nach ein MOBA für Mobile-Plattformen und von Blizzard selbst entwickelt werden.

Nexon hat sich hierbei die Rechte gesichert, das Spiel in Japan und Korea vertreiben zu können. Mobile-MOBAs sind in asiatischen Ländern extrem beliebt. Eines der größten ist Honor of Kings, das 2024 auch in Deutschland erschienen ist.

Wann diese Spiele erscheinen sollen, ist bisher unbekannt.

Viele Fans der beiden Marken werden wohl skeptisch sein, wie es mit den neuen Projekten weitergeht. Schon bei Diablo Immortal war die Kritik der Spielerschaft groß. Doch trotzdem war das Mobile-Hack&Slay nach nur einem Jahr schon ziemlich erfolgreich: Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen, Spanier zusammen