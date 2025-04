Künstlerischer Leiter von WoW und Overwatch überraschend verstorben

Path of Exile 2 strauchelt in die neue Season, Fans sagen: „Ihr habt es echt vermasselt“

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Mit dem Tod von Petras hat die Welt des Gamings einen Menschen verloren, der entscheidenden Anteil an dem wohl wichtigsten MMORPG der Geschichte hat. Ein Spiel, das selbst über eine lange Geschichte verfügt: Die Story von World of Warcraft bis heute – die ganze Lore zusammengefasst

„Der Verlust von William Petras bricht mir das Herz. Billy war jemand, mit dem ich während des Übergangs von Titan zu Overwatch eng zusammengearbeitet habe, und er war ein wichtiger Partner bei den Kurzfilmen und Comics und dem Aufbau der Welt und all diesen Dingen. Er war unglaublich. Freundlich. Großherzig und aufrichtig. Er war die Art von Person, die sofort Vertrauen aufbaute, und man wusste, dass er sich wirklich kümmerte. […]. Die Branche hat einen ihrer Meister verloren, und die Welt hat einen großen Menschen verloren.“ – via LinkedIn

Wer war Petras? Bill Petras war 8 Jahre lang, von 1997 bis 2005, der künstlerische Leiter (Art Director) von World of Warcraft bei Blizzard Entertainment und hat somit den Stil von WoW entscheidend beeinflusst. Zuvor hat Petras bei Blizzard an Starcraft gearbeitet.

Am 5. April 2025 wurde der Tod von William ‚Bill‘ Petras bekannt. Ein enger Freund und langjähriger Arbeitskollegen des Verstorbenen, gab es bekannt. Petras war bei Blizzard künstlerischer Leiter von World of Warcraft und Overwatch.

