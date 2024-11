Blizzard bringt neuen StarCraft-Content – aber leider im falschen Spiel

StarCraft-Fans bekommen zumindest ein kleines Trostpflaster, denn die beliebten Charaktere tauchen in Blizzards Kartenspiel auf.

Am vergangenen Abend fand die Warcraft Direct statt, bei der viele Neuerungen rund um das Warcraft-Franchise angekündigt und vorgestellt wurden. Ein anstehendes Update für Hearthstone lässt dabei so manchen Fan verwirrt die Stirn runzeln. Denn die Helden (und Bösewichte) von StarCraft sind bald die Stars in Hearthstone.

Was wurde angekündigt? Im Stream der Warcraft Direct wurde auch über Hearthstone gesprochen und damit das nächste Mini-Set. Das dreht sich thematisch um StarCraft und trägt auch den entsprechenden Namen. In den Weiten des Weltalls werden die Völker des SciFi-Strategie-Spiels gefunden und kommen als Karten zu Hearthstone. Einige der bekanntesten Charaktere werden zu Helden-Karten:

Kerrigan von den Zerg

Artanis von den Protoss

Raynor von den Terranern

Dazu sollen auch verschiedene StarCraft-Strategien berücksichtigt werden. So soll man mit Kerrigan in der Lage sein, einen endlosen Zerg-Rush zu veranstalten – ganz so, wie es auch in StarCraft immer gefürchtet war.

Wie passt das zu Hearthstone? Hearthstone hatte schon in der Vergangenheit kleinere Cross-Over mit anderen Franchises gehabt, etwa mit Diablo. Da die aktuelle Erweiterung „Die Großen Dunklen Weiten“ im Weltall spielt und allerlei kosmische Schrecken behandelt, passt auch StarCraft da thematisch hinein.

Was wurde sonst noch angekündigt? Davon abgesehen hat Blizzard vor, den Arena-Modus zu verändern und in zwei verschiedene Formate aufzusplitten. Neu wird die „Schatten-Arena“ sein, die längere Partien bieten soll. Hier kann man nach einer Niederlage einen Teil des Decks neu ziehen und so Anpassungen vornehmen. Da der Arena-Modus aber einer der Premium-Modi ist, für die man einen Zugang kaufen muss (entweder mit Gold oder Echtgeld), sind einige Fans erst einmal skeptisch, wie die Monetarisierung der neuen Arena aussehen wird.

Auch wenn den meisten Fans wohl ein „richtiges“ StarCraft deutlich lieber wäre, sieht man zumindest die Bereitschaft von Blizzard, mit der IP überhaupt noch etwas zu machen. Ob die Implementierung in Hearthstone der richtige Schritt ist, werden aber wohl erst die kommenden Monate zeigen, wenn das Mini-Set live geht – im Januar 2025.

Hearthstone macht aktuell ohnehin kuriose Dinge – zum Beispiel Karten einführen, die 100 Mana kosten.