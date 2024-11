Hearthstone bringt eine abgedrehte Karte – kostet 100 Mana, obwohl man nur 10 haben kann

Eine neue Karte in Hearthstone sprengt die Grenzen des möglichen. Denn wer sie ausspielen will, muss ziemlich tricksen.

In Hearthstone ist vor einigen Tagen die neue Erweiterung „Die Großen Dunklen Weiten“ gestartet. Wie der Name erahnen lässt, geht es dabei um den Kosmos, Raumschiffe und alle möglichen Schrecken, die sich in den Weiten des Weltalls verstecken. Eines der Highlights ist eine Karte, die teurer als jede andere im Spiel ist. Denn wer sie ausspielen will, muss satte 100 Mana aufbringen – zumindest dann, wenn man die Kosten nicht zuvor reduziert.

Was ist das für eine Karte? Die neutrale, legendäre Karte trägt den Namen „Die Unendliche Weite“. Sie kostet satte 100 Manakristalle zum Ausspielen und kommt mit dem Kampfschrei daher: „Vernichtet alle anderen Diener.“ Sie ist also ein „Boardclear“ und räumt einmal ordentlich auf.

Um die Kosten der Karte vor dem Ausspielen zu senken, gibt es allerdings mehrere Mechaniken, denn der Kartentext verrät weiter:

„Kostet für jede gezogene, ausgespielte oder vernichtete Karte (1) weniger.“

Für diesen Effekt zählen sowohl die eigenen als auch gegnerische Karten. Wenn ihr also 7 feindliche Diener vernichtet, sinken die Kosten der von „Die Unendliche Weite“ um 7 Mana.

Damit lassen sich die Kosten der Karte also jede Runde gleich mehrfach senken, sodass nach einigen Zügen die Unendliche Weite doch irgendwann ausspielbar wird. Wenn man zusätzlich noch die Kosten von Karten im Deck oder auf der Hand auf andere Weise reduzieren kann, steigt der Nutzen weiter.

Warum ist das besonders? In der Regel können beide Kontrahenten in Hearthstone lediglich über maximal 10 Mana verfügen. Zwar gibt es einige Karten, die dieses Limit erhöhen können – etwa auf 11, 13 oder auch 20, allerdings ist da dann zumeist Schluss. Eine Karte mit Kosten von 100 Mana auszuspielen ist also eigentlich unmöglich. Das geht demnach nur, wenn man die Kosten der Karte im Vorfeld massiv senkt.

Sollte man das schaffen, dann ist „Die Unendliche Weite“ allerdings ziemlich verheerend. Denn nicht nur wird das Schlachtfeld komplett aufgeräumt, auch er mächtige Körper von 15 / 15 sorgt dafür, dass der Diener innerhalb von zwei Zügen die Partie gewinnen kann – zumindest dann, wenn man ihn nicht auf irgendeine Weise entfernt oder abschwächt.

Was steckt sonst noch in der Erweiterung? Abgesehen von jeder Menge „abgespacter“ Karten, gibt es auch einige Neuerungen in „Die Großen Dunklen Weiten“. So sind Draenei nun ein eigener Diener-Typ („Tribe“) und können daher von Synergie-Effekten profitieren. Zusätzlich dazu erlaubt es die Erweiterung, dass Charaktere ein Raumschiff aus mehreren Einzelteilen bauen und dieses dann starten lassen – so wird ein extrem mächtiger Diener nach den eigenen Wünschen erschaffen.

Obwohl es regelmäßig neue Inhalte gibt, steht Hearthstone seit einer ganzen Weile in der Kritik. In der jüngeren Vergangenheit haben die Entwickler nämlich angefangen, kosmetische Gegenstände für horrende Preise anzubieten – manchmal sogar mit weniger Features als die Standard-Cosmetics.