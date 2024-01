Eine heiß ersehnte Sci-Fi-Serie kommt schon bald auf Netflix, Fans finden den neuen Trailer „verdammt gut“

Ab dem 21. März ist auf Netflix die Serie „3 Body Problem“ zu sehen. Ein neuer Trailer zeigt: Die Serienadaption des beliebten Science-Fiction-Romans „Die Drei Sonnen“ scheint höchst ambitioniert zu sein. Die Reaktionen der Fans auf den Trailer geben sich aber größtenteils optimistisch.

Um welche Serie geht es? Bei „3 Body Problem“ handelt es sich um die Adaption eines großen Science-Fiction-Romans. Nämlich um „Die drei Sonnen“ des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin.

Der Roman, der in China schon im Jahr 2008 erschien, und erst 2016 ins Deutsche übersetzt wurde, ist nur der erste Teil einer ganzen Trilogie. Das Buch erhielt seit seinem Erscheinen zahlreiche Preise auf der ganzen Welt, und gilt laut goodreads.com als einer der besten Sci-Fi-Roman des bisherigen 21. Jahrhunderts.

Die Geschichte dreht sich um den Versuch der Menschheit, in Kontakt mit Außerirdischen zu treten, sogenannten „Trisolariern“. Deren Planet steht unter dem Einfluss von gleich drei Sonnen, daher kommt auch der deutsche Titel des Romans. Schnell entspinnt sich ein Konflikt, an dessen Ende eine mögliche Invasion der Aliens steht.

Die Showrunner der Serie sind niemand geringeres als David Benioff und D.B. Weiss, die vor allem aufgrund ihrer Arbeit an Game of Thrones bekannt sind. Vor der Kamera stehen unter anderem Benedict Wong (Doctor Strange), John Bradley-West (Game of Thrones) und Eiza González (Alita: Battle Angel). Aber auch der aus Game of Thrones bekannte Liam Cunningham, der seine ganz eigenen Gedanken zu der neuen Serie hat.

Im ersten langen Trailer zur Netflix-Serie erhält man bereits einen Eindruck von der Größe der Geschichte:

Der neue Trailer sorgt für hohe Erwartungen bei den Fans

Wie kommt der Trailer bei den Fans an? Auf YouTube sammeln sich zahlreiche Kommentare begeisterter Fans. Viele haben das Buch gelesen und erhoffen sich eine möglichst originalgetreue Umsetzung.

So schreibt etwa der Nutzer @JonJonRevolution: „Die Besetzung und die Crew sind fantastisch. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie die Chance bekommen, alle drei Bücher mit der nötigen Zeit und dem nötigen Geld zu verfilmen.“

Und auch @amberhan6524 findet: „Ich liebe die Stimmung schon jetzt! Dieser Trailer gibt mir Gänsehaut! Ich habe gerade alle 3 Bücher beendet und am Ende war ich so überwältigt, dass ich stundenlang dasaß und mich nicht artikulieren konnte.“

Vor allem die beeindruckenden Bilder schrauben die Erwartungen der Fans nach oben. @princephillip1481 meint: „Das sieht verdammt gut aus! Kann es kaum erwarten. Sehr schön, Netflix.“

Aber auch Zuschauer, die die Buchvorlage nicht kennen, können dem Trailer etwas abgewinnen. „Ich habe die Bücher nie gelesen, aber der Trailer war fantastisch!“, findet @bucknutz9290.

Trotz allem schwingt in dem ein oder anderen Kommentar auch Sorge mit. Das hohe Budget von rund 200 Millionen Dollar (via Moviepilot) ist nämlich keine Garantie für eine gelungene Umsetzung. Der Nutzer @TheGalacticWest scheint die Vorlage zu kennen, wenn er anmerkt: „Ich bin mir nicht sicher, wie sie die seltsameren Dinge in der Serie angehen wollen, aber ich bin neugierig.“

Auch dass Netflix die Serie nach nur einer Staffel nicht weiter fortführen könnte, steht als Sorge im Raum. Das ist in der Vergangenheit ja schon öfters passiert, zum Beispiel der Serie „1899“ der Macher von „Dark“.

Schon ab dem 21. März 2024 können sich sowohl langjährige Fans als auch jene, die die Romanvorlage nicht kennen, in deren mysteriöses Universum wagen. Die Serie läuft dann auf Netflix, und wird acht Folgen lang sein.

