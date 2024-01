Netflix zeigt einen ersten Teaser zu Arcane: Staffel 2, Fans schwärmen: „Meine meist erwartete Serie des Jahres“

Netflix veröffentliche einen ersten Teaser zur 2. Staffel der beliebten Animationsserie Arcane. Die Fans sind begeistert und können es kaum erwarten, 3 Jahre nach der ersten Staffel abermals in die Welt von Leage of Legends abzutauchen.

Im Jahr 2021 eroberte die erste Staffel von Arcane die Herzen der Fans. In diesem Jahr geht es endlich weiter mit der Erfolgsserie auf Netflix.

Gestern, am 5. Januar 2024, erschien ein erster kleiner Teaser, der die Vorfreude der Fans weckte und sie daran erinnerte, wie gut die erste Staffel schon war.

Hier könnt ihr den ersten Teaser zu Arcane Staffel 2 selbst sehen:

Was sagt die Community zu dem Teaser? Unter dem Youtube-Video liest man zahlreiche Kommentare von erfreuten Fans, die es kaum erwarten können, die neue Staffel von Arcane zu sehen.

Viele User schwärmen davon, wie großartig bereits die erste Staffel der „League of Legends“-Serie war. So meint etwa @zmollon: „Wenn Staffel 2 auch nur halb so gut ist wie Staffel 1, wird sie fantastisch und eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten sein.“

Auch @jacobdirkin5730 äußert sich vorfreudig: „Meine am meisten erwartete Serie des Jahres! Die erste Staffel war absolut atemberaubend. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was Sie für uns als Nächstes auf Lager haben!“

Einige User tauschen sich über den Inhalt des Teasers aus. So merkt etwa ein User an, dass in dem Clip jegliche Spur von Vi und Jinx fehlt, dafür aber Vander und Singed mehr im Vordergrund der Fortsetzung stehen könnten.

Zudem schreibt @batmanvsjoker7725: „Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Staffel 2 irgendwie noch düsterer sein wird als Staffel 1. Und Warwick sieht verdammt furchterregend aus. Ich bin schon so aufgeregt.“

Wann erscheint die 2. Staffel Arcane? Die 2. Staffel Arcane wird im November 2024 erscheinen, wie wir seit Ende letzten Jahres wissen.

Doch auch der First-Look-Teaser verrät uns noch nicht das genaue Datum, wann die Fortsetzung der Serie erscheinen wird.

