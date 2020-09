Das Koop Cellyon: Boss Confrontation bringt euch direkt zu Bosskämpfen, wie ihr sie aus MMORPGs kennt. Doch Leveln, Farmen und andere Zeitfresser fallen weg. Wir zeigen euch das Steam-Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Cellyon verzichtet auf die offene Welt, die ihr aus MMORPGs kennt. Außerdem gibt es keine Wirtschaft, ihr müsst euren Charakter nicht leveln und keine Ressourcen farmen. Im Fokus stehen die Bosskämpfe, auf die sich dieses Koop-Spiel konzentriert. Und da haben wir doch alle Kämpfe, die uns in Erinnerung blieben.

Die Fights sollen 5 bis 10 Minuten dauern und eure Skills herausfordern.

Die Kämpfe wurden so designt, dass sie euch an die Bossfights erinnern, die es in MMORPGs gibt. Dabei geht es um Movement, das ihr zum Ausweichen einsetzen müsst oder spezielle Taktiken, um den Boss zu legen.

Die Entwickler schreiben: „In Cellyon: Boss Confrontation sind deine Reflexe, Taktiken und das Zusammenspiel im Team alles was zählt.“

Wie laufen die Kämpfe ab?

Traditionelle Rollen: In den Kämpfen werden Tanks, Heiler oder DDs gebraucht. Es ist auch möglich, Hybrid-Klassen zu erstellen. Denn ihr selbst passt eure Klassen an, die über eine „große Auswahl an Zaubern“ verfügen. Vor jedem Bossfight könnt ihr euren Build so anpassen, wie ihr ihn für den bevorstehenden Kampf braucht.

Wählt die richtigen Skills für euren bevorstehenden Kampf

Das Matchmaking: Falls eure Freunde mal keine Zeit haben, weist das Matchmaking euch die Spieler zu, die am besten zu euren Talenten passen. Allein spielen muss hier also niemand.

Die Rangliste: Wer Wert auf eine kompetitive Umgebung legt, der kann sich in der Rangliste von Cellyon beweisen.

Diese Skills beherrschen Bosse: Auf der Steam-Seite von Cellyon beschreiben die Entwickler drei Bosse, auf die ihr trefft.

Skain: Ein Schwertkämpfer und Wissenschaftler, der euch während des Kampfes ein Gift einflößt, das ihr mit einem Gegengift im Kampf reinigen müsst

EL-29 ist eine riesige Bombe auf 4 mechanischen Beinen. Im Kampf müsst ihr Movement beweisen und sogar Bomben entschärfen, um zu überleben

Dumuzid wird als eine wilde Bestie oder Alptraum-Kreatur beschrieben. Im Kampf erscheinen Planar-Rifts, die euch helfen oder Schaden können. Eine gute Übersicht führt euch in diesem Kampf zum Sieg

Im Kampf gegen EL-29

Weitere Besonderheiten: Im Boss-Maker könnt ihr eigene Bosskämpfe erstellen und mit den anderen Spielern teilen. Dabei sollt ihr die „volle Kontrolle“ über das Tool haben, mit dem auch die Entwickler Bosse designen. Ziele, Bewegungen, das Leben des Bosses oder die Anzahl der Bosse könnt ihr alles selbst festlegen.

Selbst die Klasse(n), mit der die Bosse besiegt werden müssen, könnt ihr dabei vorgeben.

Später erfolgt noch der Spielmodus „The Rift“. Hier laufen zwei Bosskämpfe gleichzeitig ab und die Gruppe, die als erstes den Gegner bezwingt, gewinnt. Mit einer Spezialfähigkeit könnt ihr in den Bosskampf der anderen Gruppe eindringen und dort Fallen platzieren.

Wann ist Release? Eine Veröffentlichung ist für den Herbst 2020 auf dem PC geplant.

Mehr zu Cellyon findet ihr auf der Steam-Seite des Koop-Spiels.

Sieht das nach einem Koop aus, das ihr ausprobieren wollt? So ganz ohne Leveln und Farmen, oder würde euch das auf Dauer dann fehlen? Wenn ihr doch lieber Bosskämpfe mit allem Drum und Dran sucht, dann haben wir von MeinMMO für euch eine coole Auswahl getroffen:

