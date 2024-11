MMO-Firma hat so viele neue, starke Online-Rollenspiele angekündigt, dass ihre Aktie nach oben schießt

Der chinesische Konzern NetEase hat derzeit bei so vielen spannenden MMORPGs die Finger im Spiel, dass die zuletzt schwächelnde Aktie an der Börse spürbar zulegen konnte. Ein neues AAA-Studio musste indes geschlossen werden.

Was sind das für MMORPGs? Ähnlich wie Tencent hat auch NetEase in den vergangenen Jahren extrem viel Geld in westliche Studios und Projekte investiert, um außerhalb des chinesischen Heimatmarktes an Einfluss und Umsatzmöglichkeiten zu gewinnen. Zu den finanzierten Spielen gehören unter anderem:

Genau dieses Portfolio aus kommenden, vielversprechenden MMOs und bereits gut laufenden Service-Games soll laut den Branchen-Analysten von marketwatch.com hauptverantwortlich für den jüngsten Anstieg der NetEase-Aktie um 13 Prozent sein, nachdem das Unternehmen den neuen Quartalsbericht für das 3. Quartal 2024 veröffentlicht hatte (via ir.netease.com).

Das neue MMO-Studio von Greg Street im Vorstellungs-Trailer:

Solides Quartal dank WoW und Hearthstone

Was verrät der Finanzbericht? NetEase schaut auf turbulente Monate zurück. Nachdem man im 2. Quartal 2024 die angepeilten Ziele deutlich verfehlt hatte und es zwischenzeitlich auch noch Ermittlungen gegen NetEase-Führungskräfte wegen Betrugs und Korruption gegeben hatte, war es an der Börse zu zwei Abstürzen der Aktie gekommen (via massivelyop.com).

Zwar gab es im 3. Quartal erneut einen Rückgang bei Umsätzen und Nettogewinnen im Vergleich zum Vorjahr, doch fallen die Zahlen im Vergleich zum vorherigen Bericht solide aus, was vor allem an den folgenden Faktoren liegt:

World of Warcraft und Hearthstone feierten nach langer Abwesenheit auf dem chinesischen Markt ihr Comeback, was zu deutlich höheren Spielerzahlen führte, im Vergleich zu der Zeit vor dem Aus von WoW und Co. in China.

Mobile Games wie Naraka: Bladepoint, Racing Master und Justice Mobile lieferten in einigen Ländern starke Releases ab.

Was ist mit dem geschlossenen Studio? Zu den von NetEase finanzierten Projekten gehörte auch das neue AAA-Spiel von Worlds Untold, das vor einem Jahr vom ehemaligen Mass-Effect-Lead Mac Walters gegründet worden war.

Auf linkedin.com erklärte eben jener Mac Walters jetzt jedoch, dass man sämtliche Tätigkeiten bei Worlds Untold pausieren müsse, bis man einen neuen Partner gefunden hat, der dabei helfen soll, das aktuelle Projekt umzusetzen. Gleichzeitig suche man aber für alle Mitarbeiter derzeit neue Jobs, was zeigt, dass es wohl nicht allzu viel Hoffnung für das Weiterbestehen des Studios gibt.

Da NetEase der bisherige Partner war, der die Finanzierung liefern sollte, scheint es sicher zu sein, dass sich der chinesische Konzern aus dieser Zusammenarbeit verabschiedet hat. Gründe für die Trennung sind bislang nicht bekannt. Übrigens haben sich auch die Destiny-Entwickler von NetEase gut bezahlen lassen: Bungie bekam 100 Millionen Dollar für ein neues Spiel – Jetzt ist bekannt, für welches