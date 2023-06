Die nächste Woche bei Pokémon GO: Wasser-Event und Crypto-Arktos kommen

Welche Events starten in den nächsten Tagen bei Pokémon GO? Euch erwartet ein Wasser-Festival, eine große Rampenlicht-Stunde, eine Raid-Stunde, ein Community Day und auch Crypto-Arktos. In unserer Übersicht zeigen wir euch die Termine.

Was zeigen wir hier? In Pokémon GO stehen regelmäßig neue Events an, die euch verschiedene Boni, veränderte Spawns oder sogar neue Pokémon bringen. Zur Übersicht, was in der kommenden Woche ansteht, fassen wir euch die bevorstehenden Termine einmal zusammen.

So könnt ihr leicht entscheiden, an welchen Tagen zu welchen Uhrzeiten ihr spielen möchtet.

Pokémon GO Events vom 5. Juni bis 11. Juni

Das Wasserfestival: Hier erwartet euch das neue Pokémon Sankabuh, das ihr zum Start des Events am Dienstag zum ersten Mal im Spiel finden könnt. Dazu gibt es extra Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe sowie zusätzliche XL-Bonbons. Regen-Lockmodule halten länger und eine Befristete Forschung steht zum Kauf bereit.

Sankabuh und seine Weiterentwicklung Colossand

Rampenlicht-Stunde: Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im Juni stehen 5 Pokémon gleichzeitig im Fokus. Ihr trefft am Dienstagabend Krabby, Kabuto, Krebscorps, Scampisto und Krabbox. Bei allen außer Krabbox habt ihr die Chance auf Shiny-Begegnungen. Zusätzlich erhaltet ihr die dreifachen EP für das Fangen von Pokémon.

Raid-Stunde: Bei der Raid-Stunde am Mittwoch stehen die drei Pokémon Selfe, Vesprit und Tobutz im Fokus. Über Fernraids könnt ihr alle von ihnen bekämpfen. In Europa trefft ihr nur auf Vesprit.

Community Day: Am Samstag läuft der Community Day mit Milza. Ein Event, auf das sich viele Trainer freuen. Denn das seltene Monster steht für einige Stunden im Fokus und ihr habt auch die Chance auf Shinys. Für unsere Autorin Franzi ist der C-Day mit Milza so wichtig, dass sie ihre Geburtstagsfeier ausfallen lässt.

Crypto-Raids mit Arktos: Ab Samstag trefft ihr in Crypto-Raids auf das besondere Pokémon Crypto-Arktos. Immer an den Juni-Wochenenden habt ihr die Gelegenheit, das Pokémon in den Crypto-Raids zu bekämpfen und zu fangen.

Auf welchen der Termine in der nächsten Woche freut ihr euch am meisten und warum? Schreibt uns eure Meinung dazu doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Alle Events im Juni bei Pokémon GO haben wir für euch in der Übersicht