Spieler eines Service-Games auf Steam und PS5 fühlen sich betrogen, haben viel Geld für Charaktere bezahlt, die sie nie erhalten werden

Warner Bros. wird nach Season 5 den Stecker des Service-Games MultiVersus auf Steam und PS5 ziehen. Damit sind viele Spieler nicht zufrieden, denn sie konnten noch nicht alle Vorteile des Gründerpakets nutzen.

Wieso muss MultiVersus schließen? Es hat sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, dass es nicht gut um MultiVersus steht.

Der Titel hat innerhalb von 7 Monaten rund 99 % seiner Spieler im Vergleich zum Höchstwert verloren. Im Juli 2022 waren nur noch 1.524 in den letzten 30 Tagen auf Steam online. Momentan sind es nur noch 552 Spieler (via Steamcharts).

Die Wertungen sanken von anfangs 93 % positiven Stimmen auf nur 42 %. Selbst vor der Ankündigung, dass MultiVersus eingestellt wird, waren es nur 63 %.

Der Grund für die sinkenden Spielerzahlen waren verschobene Seasons und fehlende Inhalte. All diese Dinge werden der Grund sein, wieso MultiVersus schlussendlich eingestellt wird. Und das nicht einmal ein Jahr nach Release. Doch jetzt kommt noch ein weiterer Kritikpunkt hinzu, der Käufer des Gründerpakets aufregt.

Spieler fühlen sich betrogen, verlangen ihr Geld zurück

Was hat es mit dem Gründerpaket auf sich? Das Gründerpaket konnte bis zum 14. Feburar 2023 für MultiVersus erworben werden. In dem Paket waren exklusive Vorteile wie der Ingame-Währung, Premium-Battle-Pässe und exklusiven Items enthalten. Im Gegenzug mussten Spieler einen Preis von rund 100 Euro zahlen.

Ein Teil des Gründerpakets waren 30 Charaktermünzen. Diese Münzen konnten für neue Charaktere eingetauscht werden, die nach und nach dem Kampf-Spiel zugefügt wurden.

Wieso gibt es nun Beschwerden? Viele Spieler haben immer noch Münzen übrig. Dadurch, dass das Spiel mit Season 5 beendet wird, erhalten sie gar nicht die Möglichkeit, alle Münzen auszugeben.

Wie ein User auf Reddit schreibt, kamen nur 12 Charaktere heraus, nachdem er sich das Gründerpaket gekauft hatte. Somit bleiben mehr als die Hälfte seiner Münzen ungenutzt. Andere User schreiben, dass man so für etwas bezahlt hätte, das nicht geliefert wurde.

Selbst die Spieler, die das Gründerpaket von Beginn an kauften, sollen es schwer gehabt haben, alle Münzen auszugeben. Mit Season 5 werden nämlich 2 neue Charaktere hinzugefügt, was das Roster auf insgesamt 35 Charaktere steigen lässt. 5 davon waren von Anfang an spielbar, weshalb Käufer des Gründerpakets bei jedem Charaktere ihre Münze hätten ausgeben müssen, um alle loszuwerden.

Doch es gibt auch Spieler, die Warner Bros. im Recht sehen. Schließlich hätten die Käufer die 30 Münzen bekommen, so wie es im Paket beschrieben wurde. Es sei nie die Rede davon gewesen, 30 Charaktere zu kaufen.

Außerdem wäre es mit 30 später hinzugefügten Charakteren ja theoretisch möglich gewesen, alle Münzen auszugeben.

Ein weiteres Spiel, dessen Abschaltung (und Veröffentlichung) große Wellen schlug, war The Day Before. Viele Spieler vermuteten einen Scam hinter dem Titel und lagen damit richtig. Doch die Entwickler sollen bereits am nächsten Spiel sitzen: Steam: The Day Before schließt heute und verliert seinen einzigen Spieler – Aber die Entwickler starten wohl das nächste Projekt