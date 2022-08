In dem neuen Multiplayer-Beat’em’Up MultiVersus könnt ihr zwischen 19 verschiedenen bunten Charakteren auswählen. Welche davon sind eure persönlichen Favoriten?

Das ist MultiVersus: Das neue Prügelspiel MultiVersus feierte seinen Release am 19. Juli 2022. Entwickelt von Player First Games, ist das Spiel Free2Play für jeden, der Spaß an Beat’em’Ups hat.

Das Setting ist dabei eine bunte und verrückte Mischung von Charakteren aus unterschiedlichen TV- und Comic-IPs. Dabei sind Charaktere aus:

Adventure Time

Looney Tunes

Comic-Universum von DC

Game of Thrones

Scooby-Doo

Steven Universe

Tom & Jerry

Space Jam

Rick and Morty

The Iron Giant

Ihr könnt also nach Herzenslust als Batman Tom and Jerry die Schädel einschlagen oder wahlweise als Buggs Bunny Rick Sanches vermöbeln. In MultiVersus ist das möglich.

Gespielt wird auf einer Plattform-Arena, ähnlich wie in Smash Bros, in Runden von 2v2 und 1v1. Wer auf mehr Chaos während der Matches spielt, kann aber auch den Free-for-All-Modus wählen, in dem 4 Spieler sich gegenseitig zerlegen und jeder euer Feind ist.

Bei einer großen Auswahl der Charaktere spielt man sich mit der Zeit auf eine Handvoll von Favoriten ein. Welche sind es bei euch?

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr wie üblich in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Da MultiVersus 19 verschiedene Charaktere bietet, die unterschiedliche Rollen einnehmen, geben wir euch die Option, bis zu 3 Favoriten zu wählen. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden.

Welche Charaktere spielt ihr in MultiVersus am liebsten? Finn

Jake

Batman

Harley Quinn

Superman

Wonder Woman

Arya Stark

The Iron Giant

Buggs Bunny

Taz

Reindog

Shaggy Rogers

Velma Dinkley

Steven Universe

Garnet

Tom & Jerry

LeBron James

Morty Smith

Rick Sanchez

Also wie sieht’s aus? Welche Charaktere machen euch in MultiVersus am meisten Spaß? Spielen sie sich besonders interessant oder liegt es einfach daran, dass ihr mit den Charakteren am häufigsten gewinnt? Oder spielt ihr gar kein MultiVersus und überlegt es euch, das Spiel auszuprobieren?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

