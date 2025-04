„Was zur Hölle war das?!“ – Spieler fanden Monster Hunter Wilds zu leicht, neues Update zerbricht jetzt reihenweise Jäger

Von Beginn gab es Stimmen in der Community, Monster Hunter Wilds sei viel zu leicht. Mit dem neuen Update vom 04. April 2025 nahm sich Capcom diese Kritik offensichtlich zu Herzen.

Warum fanden die Spieler Monster Hunter Wilds zu leicht? Der größte Kritikpunkt war bisweilen, dass dadurch, dass Neulingen der Einstieg in die Welt von Monster Hunter erleichtert wurde, erfahrene Spieler auf der Strecke bleiben. Ihnen fehle die Herausforderung und sie kämen meist ohne großartige Probleme ins Endgame, und auch in diesem würden sie knackige Challenges vergeblich suchen.

Das läge unter anderem auch daran, dass selbst vermeintlich stärkere Monster zu wenig Leben hätten und der Schaden, den die Biester austeilen, zu gering sei. Mit dem 1. kostenfreien Title Update ging Capcom auf die Kritik nun bewusst ein. Und das offenbar mit Erfolg, denn jetzt scheinen reihenweise Spieler an den neuen Herausforderungen zu zerbrechen.

In der neuen Großen Stätte gibt es übrigens ein kleines „Easter-Egg“:

„’MH:Wilds ist zu einfach’, von wegen. Was zur Hölle war das?!“

An welchen Herausforderungen beißen sich die Spieler die Zähne aus? Mit dem Title Update kehrt auch der berüchtigte Endboss Zoh Shia mit einer knackigen Challenge zurück. In einem zweiten Anlauf in der Story könnt ihr abermals gegen ihn antreten und ihn danach auch wiederholt erjagen.

Insbesondere wegen seiner ebenfalls neuen Rüstung treten aktuell vielerlei Jäger gegen ihn an. Offenbar sorgt der neue Kampf für einen erhöhten Adrenalinpegel, denn auf Reddit finden sich zahlreiche Threads, in denen sich Fans zu der Schwierigkeit des Kampfes austauschen und ihr Leid teilen (via Reddit).

So schreibt Comprehensive_Age998 in seinem Reddit-Thread: „Zoh Shia hat euch alle auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, oder? Ist es nicht genau das, was wir wollten? 15-20 Minuten Kampf. Ständiger Druck. Schwitzige Hände. Dieser Kampf ist absolut phänomenal!“

kingzoro112 klagt sein Leid und feiert gleichermaßen in seinem Thread auf Reddit: „Verdammter Zoh Shia! Ich habe es euch allen erzählt. Was passiert, wenn man Capcom sagt, dass ihre MH-Spiele zu einfach sind? Sie lassen ein paar ‚Verarsch mich und finde es heraus‘-Kommentare fallen und … oh Scheiße, es fühlt sich so gut an.“

Darunter finden sich viele weitere Kommentare, die es ähnlich sehen. Zwar beißen sich viele Jäger die Zähne an der neuen Herausforderung aus, lieben diese aber auch und sind der Meinung, dass das „Monster-Hunter-Gefühl“ nun endlich auch in Wilds zurückkehrt. Viele geben auch Tipps, wie man die Challenge leichter bewältigen kann.

So geben viele Kommentatoren den Hinweis, dass es wichtig ist, sich um die Kristalle zu kümmern, die Zoh Shia entstehen lässt. Dazu müsse man sie angreifen oder mit Schleudermunition auf sie schießen. So könne das Monster sie nicht mehr zum Explodieren bringen und es wäre viel leichter.

Ebenso sei es wichtig, Waffen mit dem Element „Drache“ mitzubringen und damit am besten die Teile des Monsters anzugreifen, die schwarz sind. Die Rückkehr von Zoh Shia haben sich insbesondere auch viele Veteranen gewünscht, da er einige Herausforderungen vergangener Teile in sich vereint.

Doch nicht nur der Zoh Shia sorgt für reihenweise schwitzige Hände. Der Leviathan Mizutsune zog gänzlich neu in Monster Hunter Wilds ein und sorgt mit Schaum und Seifenblasen für eine Herausforderung, die es in sich hat. Wenn ihr euch ihm stellen, aber nicht unvorbereitet in den Kampf ziehen wollt, haben wir hier einen Guide für euch: Monster Hunter Wilds: Mizutsune Guide – So besiegt ihr den eleganten Leviathan