Spieler beschweren sich, Monster Hunter Wilds sei zu leicht, jetzt reagieren die Entwickler

Schon von Beginn an war der Schwierigkeitsgrad von Monster Hunter Wilds ein großer Streitpunkt unter den Spielern. Vielen war das Spiel im Vergleich zu vorherigen Teilen zu leicht. Nun gab Game Director Yuya Tokuda im neusten Director’s Letter bekannt, dass sich das demnächst ändern wird.

Warum wurde der Schwierigkeitsgrad kritisiert? In der Vergangenheit kritisierten eine Menge Spieler, dass Monster Hunter Wilds zu wenig Herausforderungen bieten würde. Es gäbe zu wenige Hürden und man käme grundsätzlich zu schnell und zu leicht durch das Spiel durch.

Viele Änderungen, die mit dem neuen Teil von Monster Hunter eingeführt wurden, sollten es Neulingen erleichtern, in die Spielreihe einzusteigen. Für Veteranen der Monsterjagd sei das alles jedoch zu einfach und es fehle eine knackige Herausforderung. Doch auch die Monster an sich wurden bisher häufiger kritisiert: Selbst die stärkeren Monster unter ihnen hätten zu wenig Leben. Ebenso würden die Gegner häufig zu wenig Schaden austeilen.

Das soll sich jetzt mit dem neuen Content Update am 04. April 2025 ändern. Denn mit dem Title Update 1 zieht nicht nur ein neues Monster mit höherem Schwierigkeitsgrad ein, sondern auch bereits vorhandene erhalten eine Überarbeitung.

Kostenloses Title Update 1 soll mehr Herausforderung bieten

Was wird mit dem Update geändert? Im Directors Letter nimmt Game Director Yuya Tokuda Bezug auf die Erhöhung der Herausforderungen in Monster Hunter Wilds. So wird mit dem neuen Content Folgendes eingeführt:

Mizutsune zieht nicht nur als neues Monster ein, sondern wird auch eine gehärtete Version mit Schwierigkeitsgrad ★8 erhalten, die ihr mit Jägerrang 41 oder höher erjagen könnt.

Zoh Shia, der große Endboss der Geschichte, wird als wiederholbare hochrangige Quest zurückkehren

Kampfgehärtete Monster werden als knackigere Variante der gehärteten Monster eingeführt. Diese sollen noch einmal ein ganzes Stück schwerer zu besiegen sein, als die bisherigen gehärteten Monster. Den Beginn macht Rey Dau ab dem 30. April als limitierte Event Quest, danach als Freie Herausforderung ab dem 07. Mai. Für ihn müsst ihr Jägerrang 50 erreicht haben.

Ende Mai 2025 sollen Gore Magala, Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra und Jin Dahaad auch eine gehärtete Variante in Schwierigkeitsstufe ★8 erhalten. Diese sollen ebenfalls eine Überarbeitung erhalten, die sie widerstandsfähiger macht. Das umfasst beispielsweise erhöhte Gesundheit, Widerstandsfähigkeit gegen Wunden und Optimierungen der Multiplayer-Skalierung.

Ebenso sollen künftig weitere herausfordernde Monster in die Riege von Monster Hunter Wilds einziehen. Damit gehen die Entwickler deutlich auf das erhaltene Feedback und den Wunsch nach mehr Herausforderungen ein. Es bleibt also spannend, welche Herausforderungen in Zukunft auf die Jäger warten werden.

Neben einer Anpassung der Herausforderung, soll es auch Verbesserungen der Performance und Überarbeitungen der Waffen geben, um das Balancing zu verbessern. Zum Schluss kündigte Yuya Tokuda noch ein Feature an, das sich viele Fans bereits von Beginn an wünschen: Die besten Waffen in Monster Hunter Wilds sind auch die hässlichsten, doch das endet bald