Die besten Waffen in Monster Hunter Wilds sind auch die hässlichsten, doch das endet bald

Was können Fans zusätzlich bald erwarten? In unserer großen Übersicht zum ersten Title-Update haben wir euch alle Änderungen im Detail aufgelistet. Darunter fallen vor allem folgende Änderungen:

Das Spiel soll zudem zum ersten Titel-Update an Performance gewinnen. Viele Fans haben das zum Release bemängelt, doch das Team hat einige Anpassungen vorgenommen, die das Spielgefühl verbessern sollen. Mehr Infos findet ihr im offiziellen Post von Capcom (via monsterhunter.com ).

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Die „Layered Weapons“ werden in einem zukünftigen Update in Monster Hunter Wilds implementiert. Das heißt, ihr könnt bald das Aussehen auf eure Waffe packen, welches besser zu eurem Fashion-Stil passt. Derzeit müssen Fans mit dem Aussehen klarkommen, das die ausgerüstete Waffe besitzt – Skins und Transmog gibt es für Waffen noch nicht.

Was ist das für ein Feature? Im offenen Brief stimmt Chef Yuya Tokuda von Monster Hunter Wilds jetzt schonmal auf die kommenden Änderungen des Title-Updates 1 ein. Am Ende des Posts gab es aber noch eine überraschende Ankündigung, die vor allem modebewusste Jäger interessieren könnte.

Monster Hunter Wilds möchte sich nach dem Release immer weiter entwickeln und dabei sollen die kommenden Title-Updates helfen. Ein offener Brief des Chefs kündigt jetzt ein kommendes Feature an, das sich Fans seit dem Release wünschen.

