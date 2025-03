Monster Wilds bekommt sein 1. großes Update und wir bekommen genau das, was wir alle wollten

Bald ist es so weit und das erste große Update für Monster Hunter Wilds steht an. Im heutigen Livestream wurden die neusten Inhalte und Änderungen präsentiert. Die wichtigsten Infos haben wir für euch zusammengetragen.

Wann kommt das erste Title Update? Am 04. April 2025 wird Monster Hunter Wilds sein erstes großes Title Update erhalten. Im Livestream am 25. März 2025 (via YouTube) wurde ein neuer Trailer sowie die neuen Inhalte und eine Roadmap detailliert vorgestellt.

Ebenso wurde im Anschluss bereits das zweite Title Update für den Sommer angeteasert, das eine ziemliche Bombe mit sich bringen wird. Denn mit dem zweiten Title Update wird höchstwahrscheinlich ein Monster einziehen, das bereits seit vielen Jahren erwartet wird.

Im Trailer könnt ihr die verschiedenen Inhalte bereits in Action sehen:

Ausblick auf den Sommer 2025 mit Rückkehr von Lagiacrus?

Im Anschluss an den Livestream wurde ein Teaser gezeigt, der einen kurzen Ausblick auf das kommende 2. Title Update liefert (via YouTube). Darin ist ein Platschgeräusch zu hören und kurz darauf eine markante Kralle mit blauen Schuppen.

Fans der Reihe dürften hier einen alten Bekannten erspäht haben, denn es handelt sich höchstwahrscheinlich um Lagiacrus, dessen Rückkehr sich Fans bereits seit etlichen Teilen wünschen. In der Vergangenheit gab es einige Fan-Theorien, dass er mit Wilds zurückkehren wird. Diese scheinen sich nun zu bestätigen.

Neben dieser „Teaserbombe“, die viele Fans jubeln lassen dürfte, wurden im Stream natürlich auch die Inhalte des 1. TUs detailliert vorgestellt.

Alle Inhalte im 1. großen Title Update

Was wurde im Showcase Livestream gezeigt? Das erste große Update kommt direkt mit einem Haufen neuer Inhalte daher.

Roadmap

In einer Roadmap wurde der zeitliche Ablauf, in dem die neuen Inhalte im Spiel verfügbar werden, dargestellt.

Im Folgenden stellen wir euch die Inhalte noch einmal im Detail vor.

Neues Monster: Mizutsune

Bereits kurz vor Release wurde im Launch-Trailer bestätigt, dass das erste große Monster, das mit dem TU1 einzieht, der Leviathan Mizutsune sein wird. Das Monster gehört zu den Lieblingen der Fans.

Erz-Gehärteter Rey Dau und Gemma Rüstungen

Mit dem Erz-Gehärteten Rey Dau zieht auch eine neue Variante ein: Die Erz-Gehärteten Monster. Diese Variante ist eine noch stärkere Version der gehärteten Monster. Mit ihm zieht auch eine neue Rüstung für euch und euren Palico ein: Das Rey-Dau-Set Gemma und F Rey-Dau-Set Gemma:

Die Quest dazu wird in Form einer Event Quest vom 30. April bis zum 21. Mai spielbar sein. Sobald die dazugehörige Event Quest online ist, könnt ihr ab Jägerrang 50 daran teilnehmen und euch dem Erz-Gehärteten Rey Dau stellen.

Zoh Shia kehrt zurück

Bisher konntet ihr euch dem legendären Zoh Shia nur einmal innerhalb der Geschichte stellen. Mit dem Title Update könnt ihr euch erneut der Herausforderung stellen. Seine Quest wird euch zugänglich, sobald ihr Jägerrang 50 erreicht. Sie wird euch in der Umgebungsübersicht angezeigt und kann von dort gestartet werden.

Ebenso taucht er während der „Wyvernwacht“ in den Ruinen von Wyveria auf und kann dort in eine Quest umgewandelt werden. Zusätzlich erhält er endlich eine eigene herstellbare Ausrüstung, die sich sehen lassen kann:

„Die große Stätte“ als Treffpunkt für Jäger

Die große Stätte wurde bereits vor Release als Inhalt des Title Updates angekündigt. Dieser Ort kann in Suja ab Jägerrang 16 freigeschaltet werden und soll als Treffpunkt mit anderen Jägern dienen, an dem ihr an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen könnt. So zum Beispiel an folgenden Inhalten:

Neues Mini-Game „Fass-Bowling“, bei dem ihr gegen Gutscheine Fässer werfen und nützliche Gegenstände gewinnen könnt

Konzert der singenden Diva

Jagdgruppen-Info-Schalter zieht von der Windebene in die große Stätte

Ebenso wird es verschiedene zeitlich begrenzte Festlichkeiten mit limitierten Gegenständen geben. Das erste Event startet am 23. April und bringt vom Kirschblütenfest inspirierte Inhalte.

Arena Quests

Wer auf Speedruns und Rankings steht, kann sich demnächst in verschiedenen Arena Quests mit anderen Spielern messen. In der Großen Stätte wird es eine Expeditions-Rekordtafel geben, auf der ihr euch verewigen könnt.

Herausforderungsquests und Freie Herausforderungsquests werden auch als limitierte Event Quests verfügbar sein. Dabei könnt ihr exklusive Anhänger gewinnen, sowohl für die Teilnahme als auch für verschiedene Platzierungen.

Ebenso wird es befristete Arenaquest-Beutezüge geben. Sowohl Arena- als auch Herausforderungsquests werden der Fairness halber mit vorgeschriebener Ausrüstung bestritten und können mit bis zu 2 Spielern absolviert werden.

Freie Herausforderungsquests werden ohne vorgeschriebene Ausrüstung bestritten und es können bis zu 4 Jäger und auch Hilfsjäger teilnehmen. Die Quests können in der Großen Stätte angenommen werden.

Kostenlose DLC-Inhalte

Ebenso wird es einige kosmetische Inhalte geben, die ihr kostenfrei herunterladen könnt:

Neues Outfit für Alma und auswechselbare Brille

Neue kostenlose Emotes

Sonstiges

Neben den größeren Inhalten wird auch zeitgleich das erste Paket mit kosmetischen Inhalten veröffentlicht. Dieses bringt beispielsweise neue Optionen für eure Camps und eine neue Rüstung für euren Saikrii.

Zusätzlich wird es weitere Event Quests und eine Kollaboration mit einem weiteren Capcom-Spiel geben, das bisher noch nicht bekanntgegeben wurde.

Alte Event Quests werden ebenfalls zurückkehren, sodass Spieler, die diese bisher verpasst haben, erneut die Chance haben werden, daran teilzunehmen.

Bis das Update einzieht, könnt ihr euch die Zeit beispielsweise mit diversen Event Quests vertreiben, die wöchentlich wechseln. Welche Quests gerade aktiv sind und was ihr dafür bekommt, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds Event Quests: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv