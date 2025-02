Capcom verrät, wann das erste große Update von Monster Hunter Wilds erscheint – Bringt ein neues Areal, in dem ihr mit Freunden chillen könnt

Wann kommen weitere Title Updates? Schon zum Launch-Trailer kündigte Capcom an, dass das zweite Title Update im Sommer 2025 erscheinen wird. Welche Monster oder Inhalte dort enthalten sein werden, ist aber noch unbekannt. Falls ihr gerade mit Wilds anfangt, haben wir hier einige Tipps für euch: Die 7 besten Anfänger-Tipps in Monster Hunter Wilds, die euch die Jagd erleichtern

Was wurde noch angekündigt? Im Zuge des ersten Title Updates kündigt man auf dem offiziellen x-Account von Monster Hunter an, dass ein Monster mit enormer Stärke enthalten sein wird. Man spricht davon, dass es über dem Level eines Gehärteten ist.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Was ist das für ein Update? In der Monster-Hunter-Reihe geht es nach dem Release mit Updates weiter. Die sogenannten Title Updates kommen meistens mit neuen Quests und neuen Monstern. Schon der Launch-Trailer zeigte ein wiederkehrendes Monster für das erste Update. Das Mizutsune wird das erste Monster sein, das mit einem Title Update hinzugefügt wird.

Capcom hat für Monster Hunter Wilds verraten, wie es nach dem Release weitergeht. Wie für die Reihe üblich wird es in regelmäßigen Abständen Updates geben, die vor allem neue Monster und Quests ins Spiel bringen. Capcom hat jetzt verraten, wann das Erste erscheint und was euch neben den Monstern erwarten wird.

