Die 4 wichtigsten Details, die ihr zum Launch-Trailer von Monster Hunter Wilds wissen solltet

Kurz vor Release gibt es noch einmal neuen Input zu Monster Hunter Wilds. In einem umfangreichen Launch-Trailer werden Jäger auf die kommenden Jagden eingestimmt. Dabei wird das letzte Apex-Monster enthüllt und es gibt einige Details, die ihr unbedingt kennen solltet.

Was zeigt der Trailer? Der Launch-Trailer führt euch in die Geschichte und die Gebiete des Spiels ein. Er zeigt den Jäger, wie er sich sämtlichen Monstern im Kampf entgegenstellt und zeigt davon viele erstmals in Aktion.

Neben Sequenzen aus der Geschichte werden Gameplay-Szenen aus den Kämpfen gezeigt und spezielle Fähigkeiten der einzelnen Monster vorgestellt. Multiplayer-Elemente und einige Waffenmechaniken werden ebenfalls gezeigt.

Bei alldem Inhalt können wichtige Teile schnell untergehen. Deshalb haben wir für euch eine kurze Übersicht über die Dinge, die ihr zum Trailer unbedingt wissen solltet.

Den Launch-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Das neue Apex-Monster Jin Dahaad

Die wohl wichtigste Enthüllung ist das neue Apex-Monster Jon Dahaad. Apex-Monster sind besonders starke Monster, die als eine Art „Herrscher“ in einem Gebiet leben und besonders hochwertige Materialien geben.

Er ist das vierte und letzte Apex-Monster in der Riege und lebt in den Eissplitterklippen. Was als Erstes auffällt, ist seine unheimliche und gigantische Größe. Sein Körper fügt sich durch seine Form und Farbe perfekt in die Umgebung ein. Er kontrolliert Eis und setzt damit seinen Jägern zu.

Wenn ihr den Abschnitt mit Jin Dahaad sehen wollt, könnt ihr hier via YouTube direkt an der Stelle starten. Im letzten Trailer zu den Eissplitterklippen, wurde seine Macht kurz im Kampf mit einigen Hirabami gezeigt: Wenn ihr den neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds bei 1:10 pausiert, entdeckt ihr ein gewaltiges neues Monster

Apex-Monster Jin Dahaad

Eine neue Rathalos-Variante

Zwischen den vielen im Trailer zu sehenden Kämpfen gegen sämtliche Monster des Spiels versteckt sich auch eine kurze Szene, die auf eine neue Variante des Monsters Rathalos hinweist. Die Sequenz startet im Trailer bei 1:19 (via YouTube).

Dort seht ihr ein Rathalos, das grau erscheint und mit lila-leuchtenden Markierungen durchzogen ist. Ähnliche Markierungen seht ihr auch, wenn ihr an die Stelle 2:42 (via YouTube) springt. Dort hat das Flaggschiff-Monster Arkveld ebenfalls solche Markierungen. Was sie bedeuten und welche Auswrikungen sie auf die Monster haben, lässt sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nur spekulieren.

Monster erstmals in Aktion

Viele der angekündigten Monster konnten wir bereits in Aktion sehen. Einige davon haben sich aber bisher rar gemacht. Wer im Trailer genau hinsieht, kann zwischen den filmischen Sequenzen Monster erkennen, die wir bisher noch nicht in der Art gesehen haben.

So sieht man im Trailer beispielsweise erstmals Gore Magala in Monster Hunter Wilds. Es lohnt sich also zwischen den Szenen die Augen offenzuhalten. So könnt ihr euch im Trailer einige Attacken und Features der Monster, die auf euch warten, genauer ansehen.

Roadmap mit Rückkehr von Community-Liebling

Am Ende des Trailers wird die Rückkehr eines absoluten Community-Lieblings angekündigt: Mizutsune. Ab Minute 3:07 (via YouTube) könnt ihr den Clip mit ihm sehen. Darin seht ihr ihn, wie er durch den Wald huscht und einem Doshaguma auflauert.

Mizutsune wird in einem kostenlosen Inhaltsupdate im Frühjahr 2025 dem Spiel hinzugefügt werden. Mit ihm gemeinsam werden weitere Updates und Event-Quests einziehen.

Ein zweites kostenloses Inhaltsupdate ist für Sommer 2025 geplant. Auch mit diesem werden ein neues Monster sowie einige Event-Quests hinzugefügt werden.

Neben einer Menge actiongeladener Szenen und wichtigen Details werden auch die verschiedenen Charaktere und Völker im Trailer gezeigt.