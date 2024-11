Fan findet eine Liste mit Inhalten zu Monster Hunter Wilds, feuert Hoffnung auf ein beliebtes Monster an

Ein Dataminer auf Reddit hat vor kurzem Zugang zu einigen Listen im Datensatz von Monster Hunter Wilds erhalten. Darin sind etliche Inhalte aufgelistet, die im Spiel vorkommen werden – darunter auch eine Liste mit den voraussichtlichen Monstern. Über einen Vertreter dürfte sich die Community ganz besonders freuen.

Was hat der Dataminer gefunden? Reddit-User TheNadei teilt in seinem Thread einen Fund, den er mit einem Freund in den Datensätzen von Monster Hunter Wilds gemacht habe. Er zeigt mehrere Listen, die die kommenden Monster, aber auch die Questanzahl, die Gebiete und die verschiedenen Wetterzustände zeigen sollen.

In der Monsterliste sind rund 30 verschiedene Codes angegeben, die sich laut The Nadei bestimmten Gegnern zuordnen ließen. In der Liste fallen einige Namen auf, die bereits länger keinen Auftritt mehr in einem Monster Hunter hatten.

Hoffnung auf ein Wiedersehen

Welche Monster sind auf der Liste? So finden sich dort Monster wie Nerscylla, Gore Magala, Blangoga und Seregios. Am meisten freut sich die Community jedoch über einen Leviathan, zu dessen Rückkehr einige Fans schon ihre Theorien hatten: Lagiacrus.

Das Monster belegte 2023 den dritten Platz bei einer Umfrage von Capcom (via monsterhunter.com) und gehört damit zu den beliebtesten der Reihe, obwohl es seit Monster Hunter 3 keinen Auftritt mehr hatte.

Kann man den Daten vertrauen? Da die Daten noch nicht offiziell bestätigt wurden, solltet ihr diese Listen allerdings mit Skepsis betrachten. Auch, wenn diese Listen den bisherigen Daten von Monster Hunter Wilds entnommen werden können, können diese Inhalte bis zum Release auch noch geändert oder gestrichen werden.

Welche Theorien hatten die Fans? Trotzdem spricht zumindest einiges dafür, dass Lagiacrus in Monster Hunter Wilds zurückkehren wird, wie auch einige Community-Theorien zeigen. Auf Reddit hatten sich bereits seit langem immer wieder Threads aufgetan, die eine potenzielle Rückkehr von Lagiacrus diskutierten.

So meinte User TheBatman110498 Lagiacrus im Logo von Monster Hunter Wilds erkennen zu können und teilte seine Überlegungen mit der Community. User _Gesterr stellte vor 6 Monaten die These auf, dass durch die Überarbeitung der Leviathan-Skelette eine Rückkehr des beliebten Monsters wahrscheinlich sei. Diese Theorie wird davon unterstützt, dass Lagiacrus ursprünglich bereits in Monster Hunter World einen Auftritt bekommen sollte, dann aber von Rathalos abgelöst wurde.

Doch auch, wenn der Leviathan zurückkehren sollte, wird er voraussichtlich in etwas veränderter Form auftreten müssen. Denn zuvor war Lagiacrus vor allem für seine Unterwasserkämpfe bekannt. Diese wird es allerdings auch in Monster Hunter Wilds vorerst nicht geben, wie Capcom bereits bestätigte. Warum diese Entscheidung getroffen wurde, könnt ihr hier nachlesen: Monster Hunter Wilds bringt ein umstrittenes Feature wohl nicht zurück, weil es wie die Entwicklung eines eigenen Spiels wäre