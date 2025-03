Nach 16 Jahren habe ich Angst davor, dass ein legendäres Monster wieder zu Monster Hunter zurückkehrt

Lagiacrus, der legendäre Leviathan aus Monster Hunter Tri, kehrt nach langem Warten endlich in Monster Hunter Wilds zurück. Doch obwohl er für MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein das absolute Lieblingsmonster aller Zeiten ist, hat er nun Angst, weil er tatsächlich zurückkehrt.

Wer ist Lagiacrus? Das Monster Lagiacrus war das Flaggschiff-Monster von Monster Hunter Tri/3 Ultimate, das im Jahr 2009 erschien. Als Leviathan herrschte er über die Meere und stellte seine Jäger vor knackige Unterwasserkämpfe und konnte ihnen auch an Land schwer zusetzen.

Doch trotz fummeliger Steuerung auf der Wii und dem Nintento 3DS und teils sehr frustrierender Herausforderung, hat er sich damals in die Herzen der Community gebrannt und wird auch heute noch gern als Monster bezeichnet, das einem das typische Monster-Hunter-Gefühl vermittelt.

Das Monster belegte 2023 den dritten Platz bei einer Umfrage von Capcom (via monsterhunter.com) und gehört damit zu den beliebtesten der Reihe, obwohl es seit Monster Hunter 3 keinen Auftritt mehr hatte.

Lagiacrus – oft wird er auch als Herrscher der Meere bezeichnet

Auch mir geht es als Spieler, der damals mit Monster Hunter Tri eingestiegen ist, sehr ähnlich: Mit seinen Elektro-Angriffen unter Wasser sorgte er damals nicht selten dafür, dass ich innerhalb weniger Atemzüge das Zeitliche segnete.

Und was hab ich geflucht, während ich mit meinem Zeigefinger verkrampft auf dem verdammten Steuerkreuz versuchte, die Kamera während der Kämpfe so einzustellen, dass mich Lagiacrus nicht eiskalt erwischen konnte. Denn damals hatte man für die Kamera noch keinen zweiten Stick, sondern man musste sie über das Steuerkreuz einstellen – vorausgesetzt, man hatte nicht einen alternativen Controller parat. Umso erleichternder und krasser war dann aber jedes Mal das Gefühl, wenn man ihn endlich besiegt hatte.

Trotzdem, oder gerade deshalb, hat sich der Wasserdrache zu meinem absoluten Lieblingsmonster entwickelt. Gemeinsam mit der Community habe ich satte 16 Jahre gehofft und gewartet, dass unser geliebter Lagi endlich wieder auftauchen würde.

Und jetzt, wo es so weit ist, habe ich tatsächlich eher Angst davor.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat zusammengerechnet über 1.000 Stunden als Monsterjäger auf dem Buckel. Angefangen hat alles damals im Jahre 2009 mit Monster Hunter Tri. Dabei hat er über die Jahre etliche Titel auf den verschiedenen Konsolen mitgenommen und zieht am liebsten mit den Doppelklingen los zur Jagd.

Hype und Sorge gleichermaßen

Denn trotz dessen, dass ich mich unendlich freue, mein Lieblingsmonster bald wieder bekämpfen zu können, umtreiben mich dabei einige Sorgen. Der Hype um die Rückkehr von Lagiacrus ist riesig und die Vorfreude auf das nächste Update im Sommer steigt.

Doch gerade deshalb stellt sich die Frage, ob die Rückkehr dem damaligen Erfolgs- und Kampfgefühl sowie den hohen Erwartungen der Community überhaupt gerecht werden kann. Nach so vielen Jahren ist die Hoffnung sehr angestaut und die Spielreihe hat sich über die Zeit stetig weiterentwickelt. Die Entwickler zeigen sich seit jeher als sehr nah an der Community und sind sich der Beliebtheit des Leviathans absolut bewusst.

Wird es Capcom gelingen, Lagiacrus die Rückkehr zu bescheren, die sich die Community seit jeher für ihn wünscht? Zumindest müssen sie sich sehr sicher sein, denn es ist nicht so, dass es in den vielen Jahren nicht den Plan gegeben hätte, ihn wieder einzubringen. Dennoch werden sie in Monster Hunter Wilds Abstriche machen müssen, die mich etwas beunruhigen.

Denn ursprünglich war er beispielsweise in Monster Hunter World geplant und hätte den Platz von Rathalos eingenommen, wurde dann jedoch gestrichen. Das hatte allerdings nicht den Grund, dass Capcom den Herrscher der Meere nicht gern wieder dabei gehabt hätte: Der Grund dafür war vor allem ein technischer.

In einem alten Gameplay-Video von 2015 ist ein Prototyp der damaligen Lagiacrus-Version sogar noch zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der legendäre Lagiacrus ohne Unterwasserkämpfe?

Denn was wäre Lagiacrus ohne seine legendären Unterwasserkämpfe? Über die Jahre hatte sich die Reihe rund um Monster Hunter weiterentwickelt, doch die Kämpfe unter Wasser blieben auf der Strecke.

Auch diese hätten aufgrund etlicher Kritiken am damaligen System weiterentwickelt werden müssen (via Reddit). Das wäre jedoch in Anbetracht des grundsätzlich schon hohen Umfangs der Spiele zu aufwändig und fast wie die Entwicklung eines eigenen Spiels gewesen, wie die Entwickler mitteilten.

Deshalb würde es wohl auch nie wieder Kämpfe unter Wasser in einem Monster Hunter geben. Und aus diesem Grund hatte man lange davon abgesehen, Lagiacrus zurückzubringen.

Wie die Kämpfe damals ausgesehen haben, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auch die Animationen der Leviathane machten Capcom Ärger und ließen eine Rückkehr des legendären Lagiacrus nicht zu. Diese wurden für Monster Hunter Wilds überarbeitet, weshalb Fans im Vorfeld bereits Theorien aufstellten, dass er endlich zurückkehren könnte.

Nun, da er bestätigt wurde, stellt sich die Frage, wie Capcom seinen Kampf umsetzen wird. Denn ist Lagiacrus wirklich Lagiacrus ohne seine Gewässer?

Uth Duna macht es vor

An Leviathanen wie Uth Duna lässt sich gut sehen, dass eine Umsetzung auch ohne direkten Kampf Unterwasser möglich ist. Und der Karminwald bietet dafür eine gute Kulisse, sowie Möglichkeiten auch dem Lagiacrus einen Hauch Meer zu verleihen.

Einigen Spielern ist es bereits gelungen, Uth Duna auch unter Wasser beobachten zu können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ähnliches bietet sich auch für die Präsentation von Lagiacrus an und lässt einigen Spielraum für Inszenierungen, die Fans von Monster Hunter Tri, wie mich, beeindrucken und verzaubern können.

Ebenso hat Lagiacrus bereits in Monster Hunter Tri bewiesen, dass er auch an Land eine bedrohliche Herausforderung bieten kann. Die Bausteine für eine glorreiche Rückkehr unseres Lieblingsleviathans sind also in Monster Hunter Wilds bereits gelegt.

Wenn Capcom die Stellschrauben also gut nutzt, könnten meine Sorgen bald der Vergangenheit angehören.

Lagiacrus ist nicht das einzige Flaggschiff-Monster, das in Monster Hunter Wilds wieder einen Auftritt erhält. So zieht mit dem 1. Title Update beispielsweise auch Mizutsune ein. Wir haben einmal alle Flaggschiff-Monster der vergangenen Zeiten Revue passieren lassen und sie in einem Ranking zusammengetragen: Monster Hunter: Die 10 coolsten Flaggschiff-Monster im Power Ranking – Die Nummer eins könntet ihr endlich bald wieder treffen