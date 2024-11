Fans hoffen auf die Rückkehr ihrer Lieblings-Bestien in Monster Hunter Wilds, doch für manche sieht es schlecht aus

Die Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds rückt allmählich näher und die ersten Ungeheuer sind bereits vorgestellt. Dabei hat die Community ihr eigenen Wünsche, welche der bereits bekannten Monster sie im neuen Titel wiedersehen wollen. Für einige von ihnen ist eine Rückkehr allerdings sehr unwahrscheinlich.

Welche Monster wünscht sich die Community? In den sozialen Medien tauschen sich immer mehr Spieler darüber aus, welche ihrer Lieblinge sie in Monster Hunter Wilds wieder bekämpfen wollen. Insbesondere auf reddit.com tauchen gerade vermehrt Threads auf, in denen das Thema heiß diskutiert wird.

Dabei fallen Namen wie Diabolos, Jyuratodus, Kushala Daora oder auch Teostra und Bazelgeuse häufiger. Es fällt jedoch auf, dass besonders oft auch amphibische und schwimmende Monster wie Lagiacrus, Plesioth oder Königs-Ludroth genannt werden. Doch gerade bei dieser Art Monster ist ein Platz in Monster Hunter Wilds leider eher unwahrscheinlich, denn sie haben eins gemeinsam: Man konnte sie früher vor allem im Wasser antreffen.

Kein Comeback trotz Erkundung unter Wasser?

Warum ist eine Rückkehr unwahrscheinlich? Gerade Monster wie Lagiacrus oder Plesioth sind für ihre wahnwitzigen Unterwasserkämpfe bekannt. Diese gab es allerdings seit Monster Hunter 3 Ultimate in dieser Form nicht mehr und die Entwickler konzentrierten sich vermehrt auf andere Spielelemente.

In einem Dev-Stream wurde für Monster Hunter Wilds zwar bestätigt, dass es Unterwasser-Areale geben wird, allerdings wird es vorerst keine Unterwasserkämpfe geben. Der Grund dafür ist, dass es wie das Entwickeln eines eigenen Spieles wäre und somit zu viel Ressourcen kosten würde. Das macht eine Rückkehr der typischen Wassermonster leider weniger wahrscheinlich.

Grundsätzlich ist es bei amphibischen Monstern, wie zum Beispiel dem Königs-Ludroth, möglich, sie zumindest bei Kämpfen an Land einzubinden. So war es zum Beispiel auch in Monster Hunter World der Fall. Allerdings machten gerade die Unterwasserkämpfe den Reiz bei Monstern wie Lagiacrus und Plesioth aus.

Auch der Fakt, dass diese beiden Monster seit Verschwinden der Unterwasserkämpfe kaum richtige Auftritte hatten, spricht eher gegen ein erneutes Erscheinen und für die Untrennbarkeit des Spielelements und den Wassermonstern.

Gibt es Gegentheorien? Komplett ausgeschlossen ist es dadurch aber trotzdem nicht, dass diese Bestien ein Comeback erhalten. Insbesondere bei Lagiacrus scheinen sich einige Fantheorien durchzusetzen, die eine Rückkehr sogar für wahrscheinlich halten.

So ist sich Reddit-User TheBatman110498 beispielsweise sicher, das Monster im Logo von Monster Hunter Wilds ausmachen zu können:

AUch Reddit-User _Gesterr ist überzeugt davon, dass ein bestimmtes Monster zurückkehrt. Er stellt die Theorie auf, dass sich Hinweise auf eine überarbeitete Version der Leviathan-Skelette in einem der Trailer zu Monster Hunter Wilds finden lassen:

Auch Lagiacrus gehört zu den Leviathanen und könnte somit eine erneute Chance erhalten, sich vielleicht auch ohne epische Kämpfe unter Wasser zu beweisen. Ebenfalls könnten andere Wassermonster ein amphibisches Upgrade erhalten oder anderweitig eingebunden werden, sodass ein Wiedersehen nicht gänzlich vom Tisch ist.

Habt ihr auch ein Lieblingsmonster, dem ihr gern in Monster Hunter Wilds erneut gegenüberstehen wollt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wenn ihr erfahren möchtet, ob sich euer Lieblingsmonster bereits unter den bestätigten Monstern befindet, könnt ihr hier einen Blick auf unsere Monsterliste werfen: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind