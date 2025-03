„Ist mir egal, wie gut sie sind“ – Spieler weigern sich, die besten Waffen in Monster Hunter Wilds zu nutzen

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Was sagt die Community zu den Artian-Waffen? Es gibt auf Reddit mittlerweile mehrere Posts, die perfekt zeigen, was ein Teil der Community von den Artian-Waffen hält. Einer der größten Reddit-Threads mit fast 14.000 Upvotes titelt sogar: Es ist mir egal, wie gut sie sind, ich nutze sie nicht.

In Monster Hunter Wilds liegt der große Fokus des Spiels bei den Rüstungen und Waffen. Im Endgame gibt es dabei besondere Versionen, die aktuell zu den besten Varianten jeder Waffenart gehören. Doch viele Spieler weigern sich, diese Waffen zu benutzen, und das liegt am Aussehen.

