Passt auf, welchen Quests ihr in Monster Hunter Wilds beitretet, es könnte eine Falle sein

In Monster Hunter Wilds könnt ihr nicht nur eigene Quests starten, sondern auch anderen Jägern beitreten. Manche Quests bieten jedoch eine etwas andere Art der Herausforderung, denn Spieler haben sich an ihnen zu schaffen gemacht.

Um welche Art Quests geht es? In Monster Hunter Wilds ist es möglich, Mods zu verwenden, die nicht nur das eigene Spielerlebnis beeinflussen, sondern auch das anderer Spieler. So können auch Quests gestartet werden, die von Spielern, die Mods verwenden, verändert wurden.

Spielern, die diesen Quests beitreten, wird zuvor nicht angezeigt, ob sie sich gerade auf eine gemoddete Quest begeben. So treten sie häufig unwissend bei und werden dann von allerlei seltsamen Vorkommnissen überrascht. So ist es auch Reddit-User donwids ergangen, der ursprünglich einen Rathalos in der Arena erjagen wollte.

„Ist das normal? Worauf habe ich mich da eingelassen?“

Was ist dem Spieler passiert? donwids postet in seinem Thread auf Reddit ein Video von seiner Jagd mit der Frage, ob das Gezeigte darin normal sei. Zu sehen ist, wie er versucht, mit seinem Saikrii vor einer Horde aus 6 Yian Kut-Kus zu fliehen, die ihn kurzerhand in die Luft jagt. Dabei stromert auch noch ein Rathalos durch die Arena. Normalerweise finden sich in einem Jagdauftrag nicht so viele starke Monster zusammen.

Sein Video seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren fragt er, wie so etwas sein kann – er sei lediglich einem Not-Leuchtzeichen für eine Jagd auf einen Rathalos beigetreten. Von der Community erhält er die Antwort, dass es sich dabei wohl um eine gemoddete Quest handeln muss.

Viele Spieler würden so für eine spannendere Herausforderung sorgen, da einigen der Schwierigkeitsgrad von Monster Hunter Wilds zu leicht sei. So setzen sie sich mehrere Monster an einen Ort, die sie dann auf einmal erjagen.

Manchmal starten sie dann bewusst oder unbewusst per automatischen Not-Leuchtzeichen die Suche nach Mitspielern. So kann es dann zu der ein oder anderen Überraschung kommen. Schützen kann man sich davor kaum, da im Vorhinein nicht ersichtlich ist, ob es sich bei der beigetretenen Quest um eine durch Mods beeinflusste handelt.

Mehr zum Thema Neue Rüstung zeigt, warum Monster Hunter Wilds das beste Rüstungssystem der Reihe hat von Alexander Schürlein

Die Community feiert es: Sowohl donwids als auch die Community in den Kommentaren des Threads sehen es mit Humor:

BikingDruid schreibt: „Ich weiß, es ist ein Rollenspiel, aber welche Rolle spiele ich? … das Opfer?“

hasuenthusiast stichelt: „Was schlimmer ist, ist, dass du vor dem Kampf nichts gegessen hast.“

ajgilpin gibt zu bedenken: „Ich bin kein Fan der meisten Moddings, die das Originalerlebnis anderer Spieler verändern … aber das hier ist die seltene Art von Sache, die ich gutheißen kann.“

NamelessKohai witzelt: „Du bekommst einen Wagen … du bekommst einen Wagen … jeder bekommt einen Wagen. Das sieht nach Spaß aus.“

Time_Breaker2 steigt ein: „Oh, schau mal! Sie haben WIRKLICH ein Yian Kut-ku Alpha und ein Rudel hinzugefügt! Das muss ein seltenes ökologisches Wunder sein!“

Doch es sorgen bei Weitem nicht alle Mods für solche lustigen Situationen, die die Spieler dann mit Humor nehmen. Manche beeinflussen auch das Spielerlebnis anderer Jäger im Negativen und torpedieren damit den Spaß ihrer Mitjäger: Erste Cheater torpedieren den Spielspaß im Koop von Monster Hunter Wilds