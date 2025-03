Cheater stören die Monsterjagd in Monster Hunter Wilds, Betroffener fordert: „Haltet diesen Mist offline“

Mangels Anti-Cheat könnt ihr mit Modifikationen eure Spielerfahrung in Monster Hunter Wilds anpassen. Uncool ist das aber, wenn ihr dadurch den Spielspaß eurer Mitstreiter torpediert.

Wie funktioniert das Miteinander in Monster Hunter Wilds? Wer sich zum Start des Spiels einer regulären Lobby zuweisen lässt, landet mit bis zu 99 anderen Spielern in einer … nun ja … Lobby und kann mit bis zu drei anderen Jägern aus der Lobby gemeinsam auf die Monsterhatz gehen.

Wenn ihr allein losgezogen seid, könnt ihr zudem via SOS-Flare Verstärkung für eure bereits gestartete Quest rufen, wobei die Mitspieler hier auch von außerhalb eurer Lobby kommen können. Wer so spielt, dürfte recht häufig auf „Randoms“, also zufällig zugeteilte, unbekannte Mitspieler treffen. Mehr Details dazu erfahrt ihr hier: Crossplay, Multiplayer und Koop – So könnt ihr in Monster Hunter Wilds mit euren Freunden spielen.

Was erwartet euch nach der Hauptstory? Dieses Video verrät es:

Cheaten ist erlaubt, aber …

Was ist das Problem? Capcom hat sich nach World erneut dazu entschlossen, auch bei Monster Hunter Wilds auf einen Anti-Cheat zu verzichten. Ihr könnt das Spiel also modden und nach euren Bedürfnissen anpassen – zumindest auf dem PC.

Mit solchen Mods kann man aber nicht nur das Interface anpassen, um sich zum Beispiel die Lebensbalken von Monstern darstellen zu lassen, man kann auch Einfluss auf die Stärke seines Jägers nehmen. Das mag okay sein, wenn man privat und solo spielt, um dort seine Power-Fantasy auszuleben. Auf einer kooperativen Jagd mit anderen Spielern kann das jedoch für Frust und schlechte Laune sorgen.

Die Community klagt über Cheater: In Diskussionen auf verschiedenen Community-Plattformen berichten Spieler bereits von negativen Erlebnissen mit Cheatern.

Nidiis eröffnet auf Reddit mit einer Forderung: „Liebe Cheater. Haltet den Mist offline. […] Es ist mir egal, ob ihr euch nackt mit Anfängerwaffen ins Endgame mogeln wollt, weil sie euch gefallen. Oder wenn ihr die Machtfantasie haben wollt, ein Gott zu sein. […] Ich will nicht, dass meine Jagd ruiniert wird, weil ihr euch weigert, das Spiel normal zu spielen.“

GoldenGekko sieht das auf Reddit auch so: „Ja, schafft den Mist hier raus.“

ExiledToBronze berichtet auf Steam: „Ein Kerl ist gerade meinem Spiel beigetreten und hat einen gehärteten Ajarakan (6*) innerhalb von 30 Sekunden nach dem Beitritt getötet. Ich hatte nicht einmal Zeit, zu dem Monster zu gelangen […] Sein Schadenswert war dabei nur 250 oder weniger. Er hatte 0 Edelsteine in der Ausrüstung und so weiter.“

mh500372 befürchtet auf Reddit, die Berichte gehen nach hinten los: Wenn überhaupt, dann führt das hier wahrscheinlich nur dazu, dass die Leute denken: ‚Wow, ich kann mit Cheating davonkommen?!‘ Nur um dann Cheats herunterzuladen.“

Wie sehen eure Erfahrungen mit dem Multiplayer von Monster Hunter Wilds bislang aus? Hattet ihr auch schon das Vergnügen mit Cheatern? Verratet es in den Kommentaren! Viel besser als Cheats sind übrigens Guides, durch die ihr zu besseren Spielern werdet. Das volle Rundum-Sorglos-Paket findet ihr hier: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos zu Monster Hunter Wilds in der Übersicht